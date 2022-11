No Brasil, o cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos consumidores. De acordo com um estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 57% dos brasileiros adultos com acesso à internet utilizam essa modalidade para compras à vista e 52% para compras online. Entre os motivos, maior prazo para pagamento e possibilidade de parcelar a compra são os mais citados.

Ainda assim, muitas pessoas não aproveitam todas as vantagens que esse recurso pode oferecer. Com o avanço dos produtos financeiros no país, inúmeras soluções foram criadas para melhorar a experiência do usuário. Hoje já existe uma instituição financeira que permite a personalização do cartão conforme as necessidades do cliente, por exemplo. Trata-se do BTG Pactual, o banco que permite ao usuário escolher os benefícios que mais combinam com o seu estilo de vida e ainda ganhar cashback em forma de investimentos.

Funciona assim: ao realizar uma compra com o cartão de crédito, o cliente recebe uma porcentagem do valor de volta para investir em algum fundo de investimento de sua escolha. Além disso, ganha descontos exclusivos para pagamentos em diversos estabelecimentos parceiros para a compra de eletrônicos, vestuário, saúde, decoração e outros.

Ou seja, quem tem um cartão de crédito do BTG Pactual não só economiza, como também multiplica o dinheiro.

Porém, existem formas de aproveitar ainda mais um cartão como esse. Por esse motivo, abaixo seguem 5 dicas para usar o cartão de crédito de forma inteligente.

1. Defina um limite de gastos

Apesar de ser tentador utilizar todo o limite do cartão disponível, muitas vezes esse comportamento é mais prejudicial do que benéfico. Não são poucas as pessoas que enxergam o cartão de crédito como um “complemento” da renda e acabam extrapolando os seus gastos.

Em setembro, o endividamento no Brasil bateu um novo recorde, inclusive. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, o índice de famílias endividadas subiu pelo terceiro mês seguido, chegando a 79,3%.

Por isso, é importante usar mecanismos para controlar os gastos. No cartão do BTG Pactual, por exemplo, é possível ajustar o limite do cartão – de acordo com o máximo concedido - para um valor que fique confortável para o usuário utilizar no dia a dia, mas que não o coloque em aperto no fim do mês.

2. Programe pagamentos

Na correria do dia a dia, não é de se impressionar que as pessoas acabem esquecendo alguns compromissos, como uma reunião que foi agendada uma semana atrás ou o pagamento de um boleto de streaming. No entanto, existe uma forma de driblar essa situação e deixar de lado a preocupação sobre se realizou ou não um pagamento.

Com o app BTG Banking, por exemplo, é possível cadastrar as contas frequentes em Débito Automático para não se preocupar com atrasos. Além disso, é possível agendar transferências via Pix com recorrência semanal, quinzenal, mensal ou personalizada.

3. Acompanhe os gastos

Para ter uma relação saudável com o cartão de crédito, não tem outro jeito. É preciso acompanhar de perto como andam as finanças e monitorar os hábitos de consumo. Desse modo, é possível descobrir quais são os grandes comprometedores do orçamento e montar uma estratégia para lidar com a situação. Se um diagnóstico for feito e serviços de streaming aparecerem como grandes “vilões” do orçamento de uma família, ela pode se reunir e discutir se todas as assinaturas estão sendo bem aproveitadas, por exemplo.

O que muitas pessoas não se dão conta, no entanto, é que isso não precisa ser feito de uma maneira complicada. Planilhas de Excel podiam até ser úteis anos atrás, mas hoje já existem formas mais eficientes de fazer isso.

A ferramenta do BTG Pactual, Finanças+, por exemplo, organiza automaticamente os gastos em categorias para que não seja preciso fazer isso manualmente e a pessoa tenha uma visão clara e intuitiva de como vem usando o seu dinheiro.

4. Evite parcelamentos

Para uma compra em que o consumidor não teria como pagar na hora, mas é uma super oportunidade ou um sonho, como uma viagem que entrou em promoção, o parcelamento pode ser uma mão na roda. No entanto, é preciso tomar cuidado com essa opção de pagamento. Com o tempo, as coisas mudam e situações que pareciam estáveis, como um emprego e um determinado salário, acabam mudando.

Além disso, parcelamentos muito longos geralmente têm taxas e juros que não são nada vantajosos para quem utiliza. Para complementar ainda mais os motivos para evitar parcelamentos, vale dizer que algumas lojas e empresas oferecem descontos exclusivos para pagamentos à vista.

5. Concentre os gastos para garantir mais vantagens

Para ter um ótimo controle da vida financeira, além de acompanhar de perto os gastos, é válido concentrá-los em um mesmo lugar. Assim, fica muito mais fácil visualizar o fluxo de dinheiro e não precisar se preocupar com datas de vencimento de múltiplos cartões. Porém, é mais vantajoso ainda fazer isso através de uma instituição que recompense essa fidelidade, como o BTG Pactual.

Quem utiliza o cartão de crédito do banco como principal meio de pagamento conta com isenções e descontos exclusivos. A cada R$ 10 mil investidos no BTG Pactual ou R$ 1 mil gastos no crédito, o cliente ganha R$ 10 de desconto na mensalidade, por exemplo. É o claro exemplo de inteligência financeira.

