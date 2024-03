EXAME lança calculadoras de investimentos e simulador de previdência gratuitos; veja como usar

A EXAME, em parceria com o BTG Pactual, acaba de lançar novas ferramentas que prometem trazer mais previsibilidade (e tranquilidade) para quem tem planos de investir – seja em ativos financeiros ou na previdência complementar para um futuro mais seguro.

São três simuladores:

Todas as ferramentas são gratuitas e oferecem uma resposta 100% personalizada e individual, levando em consideração os objetivos financeiros de cada usuário, o perfil de investidor e a quantia disponível para a aplicação inicial e os aportes mensais.

Com as respostas oferecidas pelos simuladores, fica mais fácil de entender onde aplicar economias para fazer o dinheiro render e como ter mais segurança na aposentadoria.

Como as ferramentas funcionam?

Simulador de investimentos

Com o simulador de investimentos, é possível simular a rentabilidade para diferentes investimentos. Em poucos minutos, a plataforma oferece uma recomendação dos melhores ativos para investir, levando em consideração o perfil de investidor de cada usuário

Simulador de Previdência

Em poucas e rápidas perguntas, o simulador de previdência consegue calcular quanto o investidor pode ter de rendimento no futuro para uma aposentadoria mais segura. O usuário recebe uma análise completa com a distribuição ideal de cada produto (renda fixa ou variável) e as expectativas de rendimento em um cenário otimista, pessimista e esperado.

Comparador de Investimentos

O comparador de investimentos permite ao usuário comparar as melhores opções de produtos para que, assim, possa tomar a melhor decisão e fazer o dinheiro render mais. É possível conferir projeções que comparam as expectativas de rentabilidade, medida de risco baseada na variação de preço, matriz de correlação e porcentagem de queda.

