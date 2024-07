Os 3 melhores fundos para investir no 2º semestre de 2024, segundo o BTG Pactual

O BTG Pactual, maior Banco de Investimentos da América Latina, acaba de divulgar a segunda edição do relatório Onde Investir em 2024, com projeções atualizadas para o segundo semestre.

Assinado pela premiada equipe de Research do banco, o relatório oferece uma análise detalhada do cenário macroeconômico doméstico e internacional, destacando as oportunidades de investimento com maior potencial de retorno para os próximos seis meses.

Segundo o documento, uma dessas oportunidades está nos papéis atrelados à inflação, que está em níveis historicamente altos após os juros globais atingirem seu pico desde a crise financeira de 2007.

Vale lembrar que, na última reunião de política monetária, o Copom optou por interromper o ciclo de corte de juro no país e manteve a taxa Selic em 10,50% a.a., indicando que a preocupação com o controle da inflação deve persistir nos próximos meses também no cenário doméstico.

Os melhores fundos de investimento para 2024

Diante desse cenário de riscos altistas para inflação, a equipe de Research do BTG Pactual elevou suas projeções da Selic terminal em 2024 para 10,50% (ante 9,5 -10% no início de 2024). E listou três sugestões de fundos de investimento para aproveitar essa oportunidade. Veja abaixo.

1ª indicação

A primeira indicação é o BTG Debêntures Incentivadas Infra Inflação FICFIRF. Trata-se de uma estratégia de renda fixa que investe a maior parte de seus recursos em títulos de dívidas de empresas em projetos de infraestrutura, as debêntures incentivadas.

De acordo com o relatório, o investimento nesse tipo de ativo torna-se especialmente atrativo diante da alta nas taxas com componente de inflação (IPCA+, juros reais e prêmio de risco de crédito). Outra vantagem é a isenção de imposto de renda, que ajuda a potencializar os resultados do investidor.

“Há potencial para ganhos de capital a médio prazo com uma possível compressão das taxas de juros reais, a partir de um possível corte de juros nos Estados Unidos, apesar dos ruídos locais”.

2ª indicação

Os especialistas explicam que, com as altas taxas de juros, também é importante incluir no portfólio opções de investimento em renda fixa que possuam uma margem significativa no crédito.

Nesse contexto, a indicação dos analistas é o Solis Pioneiro, o primeiro fundo de FIDCs voltado para o varejo disponível para investidores em geral.

“O fundo oferece um alto carrego somado a um prêmio de risco de crédito maior, com robustos controles de risco da equipe da Solis. Por sua característica de vanguarda, não possui come-cotas e é o primeiro fundo do mercado a nascer com essa característica”, destacam.

3ª indicação

Reforçando a importância de manter uma carteira diversificada frente a um cenário econômico incerto, a terceira sugestão é incluir no portfólio um fundo capaz de aproveitar as assimetrias de preços e oportunidades que surgem com efeitos globais.

A sugestão para capturar essa oportunidade é um fundo de previdência específico, que investe nos mercados de juros, ações e moedas tanto locais quanto globais.

