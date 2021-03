Curso de opções para iniciantes, com aula gratuita na EXAME Academy

Curso de opções da EXAME Academy terá aula inaugural gratuita na próxima segunda-feira, dia 22, às 19h. Opções são investimentos que garantem ao investidor o direito, por um período determinado, de comprar ou vender um ativo por um valor pré-determinado em uma data específica no futuro. Bastante conhecida entre traders, a estratégia visa beneficiar ou proteger o investidor da volatilidade do mercado.

O curso foi estruturado pensando no investidor que busca entender mais sobre as opções, independente do estágio em que se encontre. A jornada contará com 4 aulas ao vivo, além das gravadas, onde os participantes terão acesso a lives exclusivas e interativas, onde poderão até escolher o estudo de caso que será realizado no último encontro.

Quem está à frente das aulas é Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual Digital. Já foi estrategista de ações e trabalhou em fundos exclusivos. Com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, se especializou em renda variável e atuou em mesas relevantes no mercado local. Possui dupla graduação em Administração e Ciências Contábeis pelo IBMEC-RJ.

Jerson também é o idealizador do Morning Call do BTG, que promove de segunda a sexta-feira nas redes sociais do BTG, onde traz as principais notícias e atualizações sobre o mercado financeiro. Já realizou mais de 500 lives e ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações.

Conteúdo do curso de opções:

O DIA A DIA DO MUNDO DAS OPÇÕES

Veja como é o dia a dia na mesa de operação, as principais funções e os jargões e gírias do mercado. DEFININDO O PREÇO DAS OPÇÕES

O conceito de opções está mais próximo de você do que imaginava. Mostraremos exemplos práticos do seu dia a dia. ESTUDO DE CASO ESCOLHIDO PELOS ALUNOS

Durante o curso, os alunos votarão em um estudo de caso para ser explorado na live de encerramento. Como criar uma estratégia com opções a partir do estudo. MATERIAIS COMPLEMENTARES

Glossário do trader, e-book do curso, indicação de sites para operação, livros de referência e links de conteúdos da B3.

