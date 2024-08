Startup que usa IA para identificar ataques hackers arrecada US$ 60 milhões

A startup de cibersegurança e inteligência artificial (IA) dos EUA Protect AI arrecadou US$ 60 milhões de investidores que apostam no potencial do cruzamento entre IA e segurança.

A rodada de financiamento, liderada pela Evolution Equity Partners, avalia a startup em US$ 400 milhões.

Com o capital levantado, a avaliação da empresa atinge US$ 460 milhões. Novos investidores no negócio incluem a 01 Advisors e a Samsung, com participação da Salesforce, Boldstart Ventures e outros investidores já existentes.

À medida que mais empresas constroem suas próprias IAs e incorporam esses sistemas em seus processos, há uma necessidade crescente de proteger esses sistemas, segundo a empresa.

Suas ferramentas são usadas por grandes corporações e clientes do setor público para garantir a segurança de modelos de aprendizado de máquina e aplicativos de IA, informou a Protect AI.