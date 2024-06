RH com inteligência artificial: Essa empresa recebeu US$ 43 mi para criar 'IA caça talentos'

Os cortes de pessoal continuam a impactar o setor de tecnologia, mas a demanda por talentos especializados só cresce. Diante disso, a gestão interna de talentos ganha mais importância. A startup belga TechWolf, com sede em Ghent, está abordando essa necessidade de forma inovadora. A empresa desenvolveu um motor de IA que analisa dados de fluxos de trabalho internos para mapear interesses e habilidades dos colaboradores, conectando-os a diferentes projetos e oportunidades de treinamento.

A tecnologia da TechWolf já atraiu grandes clientes como GSK, HSBC e Booking.com. No mais recente movimento, a empresa levantou quase US$ 43 milhões em uma rodada de financiamento Série B liderada pela Felix Capital, de Londres. SAP, ServiceNow e Workday também participaram do investimento, marcando a primeira colaboração conjunta entre essas gigantes de RH. Outros investidores incluem Acadian Ventures, Fortino Capital Partners, Notion Capital, SemperVirens e 20VC, além de líderes em IA da DeepMind e Meta. A TechWolf agora está avaliada em cerca de US$ 150 milhões.

A TechWolf foi fundada em 2018 por Andreas De Neve, Jeroen Van Hautte e Mikaël Wornoo, então estudantes de ciência da computação na Universidade de Ghent e Cambridge. Inicialmente, o objetivo era criar uma plataforma de RH para recrutar talentos externos, mas a ideia não prosperou. Os fundadores perceberam que a verdadeira necessidade era identificar as habilidades dos colaboradores internos.

1 /9 (Fintech Celcoin recebeu aporte de 650 milhões, em rodada liderada pela Summit Partners, investidor global para ativos em fase de acelerado de crescimento)

2 /9 (Conta Simples, de cartões corporativos, capta R$ 200 milhões com fundo americano Base10 Partners)

3 /9 (Infleet, com tecnologia contra dorminhocos no trânsito, recebeu R$ 10 milhões, em rodada da Indicator Capital)

4 /9 (Fintech para geraão Z, NG.Cash captou R$ 65 milhões em rodada liderada pela Monashees)

5 /9 (Agtech de Piracicaba, Smartbreeder recebeu US$ 3 milhões em investimento da EcoEnterprises Fund)

6 /9 (Accountfy, que digitaliza a vida de CFOs, obteve US$ 6,5 mi com HDI e Red Ventures)

7 /9 (Sem caminhão vazio: a LogShare, startup de logística, recebeu R$ 12 milhões em rodada seed)

8 /9 (Incognia, de Recife, recebeu R$ 155 milhões e está avaliada em R$ 900 milhões)

9/9 (Inner AI, hub de criação de conteúdo, levantou R$ 12 milhões)

O que faz a TechWolf?

A solução da TechWolf utiliza modelos de linguagem que se integram aos sistemas de trabalho, como rastreadores de projetos e repositórios de pesquisa, para inferir as habilidades dos trabalhadores a partir dos dados gerados. Isso ajuda as empresas a conhecerem melhor seus funcionários e a utilizarem seus talentos de forma mais eficiente.

A estratégia focada da TechWolf tem atraído atenção significativa, especialmente em um momento em que as grandes empresas buscam soluções mais ágeis e especializadas para gestão de talentos. Julien Codorniou, parceiro da Felix Capital, acredita que a TechWolf pode superar empresas maiores ao manter seu foco específico em habilidades internas, comparando a startup ao "Suíça do departamento de RH".

Com a crescente importância da gestão de talentos e a inovação no uso de IA, a TechWolf se posiciona como uma solução valiosa para empresas que buscam maximizar o potencial de seus colaboradores.