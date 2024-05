Fortes chuvas voltam a atingir o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 10

O Rio Grande do Sul (RS) voltará, nesta sexta-feira, 10, a ser atingido por fortes chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a previsão indica que, entre os dias 10, 11 e 12 de maio, chuvas com maior intensidade chegarão ao centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina.

Até domingo, 12, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros (mm). Ainda conforme a previsão, os ventos mudarão de direção e irão soprar predominantemente de sul. Entre o fim do domingo e segunda-feira, 13, as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira, 14, os ventos enfraquecem.

É crucial ressaltar que os volumes de chuva previstos podem ocasionar novos transtornos em regiões previamente afetadas. Portanto, o Inmet alerta e recomenda que se acompanhem e sigam as orientações da Defesa Civil Nacional.

Frente fria e chuvas

Segundo o Inmet, essa situação decorre da recorrência da instabilidade, que ganha intensidade no Rio Grande do Sul no final desta semana. Inicialmente, essa instabilidade se manifesta como uma frente quente, uma vez que a frente fria retrocede de Santa Catarina em direção ao estado gaúcho.

As chuvas, que já retornaram no estado na tarde de quarta-feira, 8, também ocorrem devido ao deslocamento de um amplo sistema de baixa pressão atmosférica no norte da Argentina em direção ao sul do Uruguai e à formação de um ciclone extratropical que se desloca para o oceano e faz com que a frente fria cruze o estado.

Ao longo do fim de semana, essa frente fria persiste sobre o Rio Grande do Sul, gerando áreas de instabilidade e uma gradual entrada de ar frio. Para o final de semana, o Inmet prevê tempo frio e seco no sul do RS, com temperaturas mínimas variando de 4°C a 8°C nas áreas mais frias. Nas demais regiões do estado, haverá maior nebulosidade e temperaturas mais baixas. As mínimas podem variar de 10°C a 15°C na metade norte do estado. Pela manhã, a capital Porto Alegre pode registrar 13°C.

E, a partir de segunda, 13, o frio ganha força e o estado poderá vivenciar outro desafio: geadas a partir da terça, 14. De acordo com os especialistas, a queda brusca de temperatura, de até 10ºC por dia, podem causar sensações térmicas próximas de 0ºC em algumas regiões na próxima semana.

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.