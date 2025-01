Perplexity lança assistente para Android com acesso a câmera, calendário e e-mail

A Perplexity anunciou na quinta, 23, o lançamento de seu assistente para Android, que utiliza funcionalidades de busca e interação com outros aplicativos para realizar tarefas do dia a dia. O app poderá responder perguntas e receber comandos por voz e, até mesmo, ter acesso à câmera para trazer alguma informação do que está ao redor do usuário.

A ferramenta está disponível de forma gratuita no Android, desde que o usuário troque a assistente do Google como padrão para o da Perplexity. "É uma decisão óbvia, porque nenhum desses assistentes consegue lidar com as tarefas que o Perplexity Assistant consegue", afirmou o CEO da Perplexity.AI, Aravind Srinivas, em sua conta no X (antigo Twitter).

"Isso marca a transição de Perplexity de um mecanismo de perguntas para um assistente integrado de forma nativa que consegue ligar para outros aplicativos e performar tarefas básicas para você", escreveu.

A assistente da Perplexity poderá agendar corridas de Uber, sugerir restaurantes e agendar uma mesa, colocar um vídeo no YouTube, tocar músicas, indicar direções e traduzir Shakspesare. Por meio da assistente, é possível ainda agendar e acionar lembretes, "tudo com sua voz e um simples botão de ação ou gesto".

O aplicativo também permite interações multimodais com câmera e voz. O usuário pode pedir que o assistente ligue a câmera e perguntar o que vê na sua frente, por exemplo. Ele também recebe comandos para escrever e-mails.

We are excited to launch the Perplexity Assistant to all Android users. This marks the transition for Perplexity from an answer engine to a natively integrated assistant that can call other apps and perform basic tasks for you. Update or install Perplexity app on Play Store. pic.twitter.com/FSRDLtVWzB — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) January 23, 2025

Trabalho ainda em progresso

Em sua conta no X, o CEO Srinivas admitiu que algumas funções ainda precisam de aprimoramento, como acesso do assistente ao calendário e ao Gmail, mas disse que o trabalho em progresso. "A intenção é lançá-lo dentro de três semanas". Por enquanto, o aplicativo consegue resumir e-mails não lidos e compromissos no calendário que estão por vir.

A Perplexity tem histórico em lançar produtos que ainda não estão prontos para chegar ao público. Em novembro de 2024, a Perplexity lançou um recurso para e-commerce nos Estados Unidos que dava recomendações de compras e permitia ao usuário pedir um produtos sem que fosse necessário ir ao site do fornecedor. Com isso, a empresa pretendia atingir parte do público de e-commerce da Amazon e do Google.

No entanto, um teste do TechCrunch mostrou que a funcionalidade de pedir um produto sem ir ao site tendia a ser devagar e propenso a erro.

O lançamento do assistente da Perplexity vem na mesma chegada do serviço de API da Perplexity, o Sonar. O produto permite que empresas e desenvolvedores construam IA generativa dentro de suas próprias aplicações.