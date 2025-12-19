OpenAI mira avaliação de até US$ 830 bilhões em nova rodada de investimento

A OpenAI está em busca de até US$ 100 bilhões em uma nova rodada de captação, o que poderia levar a empresa a ser avaliada em até US$ 830 bilhões, se o objetivo for alcançado, segundo o Wall Street Journal. A rodada está em estágio inicial, com a previsão de ser concluída até o final do primeiro trimestre de 2026. No entanto, os termos do acordo podem ser ajustados, e a demanda dos investidores ainda é incerta.

A nova rodada de captação representa um grande teste para a OpenAI, especialmente após o esfriamento do mercado de IA. A empresa já passou por um período de enorme entusiasmo, mas a atual incerteza econômica exige cautela. O CEO Sam Altman tem buscado investidores globalmente para levantar os fundos necessários para sustentar o crescimento da empresa, enquanto também considera uma futura oferta pública inicial (IPO).

Investimentos já garantidos

A OpenAI já garantiu um investimento significativo de US$ 30 bilhões do SoftBank este ano, e o SoftBank deverá completar a injeção de US$ 22,5 bilhões até o final de 2023. Além disso, a empresa tem firmado acordos estratégicos, incluindo um contrato de licenciamento de conteúdo e um investimento de US$ 1 bilhão da Disney.

Esses movimentos indicam que a OpenAI continua forte em sua capacidade de levantar recursos, apesar das incertezas do mercado.

Com o tamanho da captação em questão, a OpenAI também está considerando a participação de fundos soberanos para complementar os investimentos. A empresa já recebeu aportes anteriores do MGX, baseado nos Emirados Árabes Unidos, e continua a buscar fontes de financiamento de grande escala.

Ceticismo e competição com gigantes do setor

Apesar de seu crescimento e ambição, a OpenAI enfrenta ceticismo em relação aos acordos bilionários que tem firmado no setor de computação. A concorrência com gigantes como o Google, que possui uma base financeira mais sólida, é um dos maiores desafios.

O Google, com menor endividamento e lucros robustos, está em uma posição mais confortável para continuar investindo pesadamente no setor de IA, o que coloca a OpenAI sob pressão para manter sua competitividade.