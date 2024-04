OpenAI firma acordo com Financial Times para treinar IA com notícias antigas

O Financial Times firmou um acordo com a OpenAI, permitindo que a startup apoiada pela Microsoft treine modelos de inteligência artificial usando o conteúdo arquivado da publicaçãoao inglesa. Essa colaboração é mais um exemplo dos crescentes laços entre desenvolvedores de IA e sites de notícias e jornais mundo a fora.

Pelo acordo, o FT licenciará seu material ao criador do ChatGPT para auxiliar no desenvolvimento de tecnologias de IA generativa capazes de criar textos, imagens e códigos indistinguíveis das criações humanas. Além disso, o acordo permite que o ChatGPT responda a perguntas com resumos curtos dos artigos do FT, incluindo links que direcionam os usuários para o site FT.com.

Isso significa que os 100 milhões de usuários do chatbot globalmente poderão acessar reportagens do FT através do ChatGPT, enquanto fornece um caminho de retorno ao material fonte original.

John Ridding, CEO do Financial Times, em textxt publicado no jornal, destacou as implicações mais amplas para a indústria em ao iniciar o movimento: "É correto que as plataformas de IA paguem aos publishers pelo uso de seu material. A OpenAI compreende a importância da transparência, atribuição e compensação — todos essenciais para nós".

Publishers e inteligência artificial cada vez próximos

Esse é o quinto acordo desse tipo firmado pela OpenAI no último ano, seguindo acordos similares com a Associated Press dos EUA, Axel Springer da Alemanha, Le Monde da França e Prisa Media da Espanha. Os termos financeiros não foram revelados.

No contexto de crescentes interações entre empresas de IA e publishers, a posição de barganha dos grupos de mídia noticiosa é mais forte quando podem fornecer material atualizado que pode ser importante para impulsionar alguns produtos de consumo de IA, conforme analisado pela Enders Analysis.