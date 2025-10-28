OpenAI e Nubank lançam ChatGPT mais barato para brasileiros

A OpenAI anunciou oficialmente nesta terça-feira, 28, o lançamento do ChatGPT Go no Brasil, uma versão premium acessível do assistente de inteligência artificial que promete ampliar o uso da tecnologia entre brasileiros.[/grifar] O novo plano custa R$ 39,99 por mês — 65% mais barato que o ChatGPT Plus, cuja assinatura, cotada em dólar, ultrapassava R$ 100 mensais na conversão direta.

O anúncio vem acompanhado de uma parceria inédita com o Nubank, que oferecerá até um ano de assinatura gratuita do ChatGPT Go para seus clientes. Trata-se da primeira colaboração da OpenAI com uma instituição financeira no país — e um movimento que conecta dois dos ecossistemas digitais mais populares entre os brasileiros.

“Com esta parceria, o Nubank se posiciona como porta de entrada para inovações que simplificam a vida dos nossos clientes”, afirmou Aly Ahearn, vice-presidente do Nubank Ultravioleta. “Oferecer o ChatGPT Go é uma forma de retribuir algo ainda mais valioso: tempo.”

Para Oliver Jay, gerente-geral internacional da OpenAI, o lançamento reforça a missão da empresa de tornar a IA mais inclusiva. “O ChatGPT Go foi criado para levar ferramentas avançadas a mais pessoas, de estudantes a pequenos empreendedores, para que possam aproveitar melhor seu tempo e seu potencial”, disse o executivo.

Benefícios e faixas de gratuidade

Clientes do Nubank terão acesso a benefícios exclusivos:

Clientes Nubank: 1 mês grátis

Clientes Nubank+: 3 meses grátis

Clientes Ultravioleta: 1 ano grátis

Para ativar o benefício, basta resgatar o cupom no aplicativo do Nubank e concluir o cadastro no site do ChatGPT. A oferta é válida enquanto durarem os estoques promocionais.

Plano de entrada com desempenho premium

O ChatGPT Go foi projetado para ocupar o espaço intermediário entre o plano gratuito e o Plus, oferecendo recursos avançados a um custo mais acessível. Em relação à versão gratuita, o novo plano garante:

10 vezes mais mensagens com o modelo GPT-5

10 vezes mais geração de imagens por dia

10 vezes mais uploads de arquivos ou imagens

2 vezes mais memória, o que permite respostas mais personalizadas e contextuais

O ChatGPT Go já está disponível em chat.openai.com e nos aplicativos oficiais do ChatGPT para iOS e Android. Usuários com contas gratuitas podem fazer o upgrade diretamente pelo app.