OpenAI, do ChatGPT, tem valor de mercado avaliado em US$ 80 bilhões

A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, concluiu um acordo que fará a empresa de inteligência artificial de São Francisco ter valor de mercado de US$80 bilhões ou mais, quase triplicando seu tamanho em menos de 10 meses, segundo o New York Times.

A empresa venderia ações existentes em uma oferta pública liderada pela empresa de capital de risco Thrive Capital. O acordo permite que os funcionários resgatem suas ações na empresa, em vez de uma rodada de financiamento tradicional que levantaria dinheiro para as operações comerciais.

A OpenAI concordou com um acordo semelhante no início do ano passado. As empresas de capital de risco Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e K2 Global concordaram em comprar ações da OpenAI em uma oferta pública, avaliando a empresa em cerca de US$29 bilhões.

Investimentos pesados em IA

Os investidores estão ansiosos para injetar dinheiro em empresas de inteligência artificial. Em janeiro passado, a Microsoft investiu US$10 bilhões na OpenAI, elevando seu investimento total na startup de San Francisco para $13 bilhões. Esse movimento é apenas mais um do boom de financiamentos bilionários pelas quais empresas de Inteligência Artificial do Vale do Silício estão passando.

Segundo o NYT, a Anthropic, uma concorrente da OpenAI, levantou US$6 bilhões do Google e da Amazon. A Cohere, uma startup fundada por ex-pesquisadores do Google, arrecadou US$270 milhões, elevando seu financiamento total para mais de $440 milhões. E a Inflection AI, fundada por um ex-executivo do Google, também levantou uma rodada de $1.3 bilhão, totalizando $1.5 bilhão .

A OpenAI é uma das startups de tecnologia mais valiosas do mundo, atrás da ByteDance (dona do TikTok) e da SpaceX (de Elon Musk), segundo dados do rastreador de dados CB Insights.