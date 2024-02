Você pode experimentar a nova ferramenta de vídeo da OpenAI – basta pedir para Sam Altman

Sam Altman, CEO da OpenAI, está aceitando ideias para sua nova ferramenta de vídeo. O recurso Sora foi anunciado nesta quinta-feira, 15, e pode criar vídeos realistas de até um minuto a partir de prompts, isto é, instruções de usuários.

O produto ainda não está disponível para todos, uma vez que ainda passa por testes de segurança com usuários selecionados. Mas Altman tem aceitado sugestões de ideias para vídeos em sua conta no X (antigo Twitter).

"Gostaríamos de mostrar o que o Sora pode fazer, por favor, responda com legendas para vídeos que gostaria de ver e começaremos a fazer alguns", Altman twittou logo após a empresa anunciar a ferramenta.

Os pedidos dos internautas foram desde dois cachorros ouvindo podcast até um tutorial de culinária para fazer nhoques, passando por animais andando de bicicleta até drones apostando corrida em Marte. O CEO postou o resultado na sequência.

O Sora é a mais nova aposta da OpenAI, que experimentou sucesso estrondoso com seu chatbot de IA generativa, o ChatGPT, no último ano.

here is a better one: https://t.co/WJQCMEH9QG pic.twitter.com/oymtmHVmZN

— Sam Altman (@sama) February 15, 2024