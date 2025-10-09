O único arrependimento do CEO da Nvidia, uma das empresas de IA mais valiosas do mundo

A corrida pela inteligência artificial está longe de desacelerar — e, segundo Jensen Huang, CEO da Nvidia, ela está apenas no início. Em entrevista à CNBC, Huang afirmou que a demanda global por computação impulsionada por IA cresceu substancialmente nos últimos seis meses, com empresas de todos os setores buscando mais poder de processamento.

“Este ano, especialmente nos últimos seis meses, a demanda por computação aumentou de forma substancial”, disse o executivo. “E acredito que o boom da IA ainda está nos estágios iniciais.”

O otimismo reflete o momento extraordinário da Nvidia. As ações da companhia — que produz os chips mais usados em data centers e modelos de IA — subiram cerca de 40% em 2025, consolidando-a como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

Ainda assim, Huang admite que, mesmo sendo o epicentro desse boom, teve seus arrependimentos.

“Meu único arrependimento é não ter investido mais em grandes players de IA como a OpenAI e a CoreWeave”, confessou.

A CoreWeave, especializada em data centers otimizados para IA, tem a Nvidia como uma de suas investidoras — e vem se tornando um dos pilares do novo ecossistema de computação acelerada.

Durante a entrevista, Huang também fez questão de mencionar o magnata Elon Musk, fundador da xAI, startup que compete diretamente com a OpenAI.

“Estamos investindo na xAI, e acredito que tudo em que o Elon está envolvido vale a pena estar junto”, disse o CEO.

As ações da Tesla (TSLA), empresa mais conhecida de Musk, subiram cerca de 1% na quarta-feira e acumularam alta de quase 30% desde o início de setembro, impulsionadas pelo foco crescente em dirigibilidade autônoma, robótica e IA.

Essa interconexão entre os bilionários da tecnologia — Musk, Altman, Huang e outros — reforça o sentimento de que a inteligência artificial não é apenas um avanço tecnológico, mas uma corrida estratégica de poder e capital.

O início de uma nova era computacional

Com data centers em expansão e novos chips de IA sendo lançados a cada trimestre, o setor de tecnologia vive um momento de transformação acelerada.

Para Huang, a revolução da IA é comparável à invenção do computador pessoal ou da internet — mas em ritmo exponencialmente mais rápido. “Estamos apenas no começo”, disse ele. “Ainda há muito espaço para crescer.”

Enquanto isso, investidores e concorrentes observam cada movimento da Nvidia como um oráculo do futuro da computação.

E se Jensen Huang estiver certo, a verdadeira ascensão da inteligência artificial ainda nem começou.

