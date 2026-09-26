Selo "feito por humano": negócios apostam na ausência de IA como diferencial de venda

Depois de alguns anos em que usar inteligência artificial era apresentado como sinal de inovação, algumas marcas começam a explorar o movimento contrário: dizer claramente quando ela não participou da criação de algo.

A promessa aparece em iniciativas que identificam textos, imagens, músicas, vídeos e outros trabalhos como produzidos sem IA, enquanto negócios de nicho usam a participação humana como parte da identidade da marca.

A lógica acompanha uma mudança no valor percebido pelo consumidor. Quanto mais fácil fica produzir conteúdo em grande escala, mais atenção pode ser dada ao processo por trás daquele produto.

Uma pesquisa publicada em 2026 pela Frontiers in Psychology, com 618 usuários de vídeos curtos, encontrou diferenças na percepção de esforço quando o conteúdo era identificado como gerado por IA.

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A origem vira parte do produto

A ideia já ganhou iniciativas próprias. O projeto AI-free.io, por exemplo, oferece rótulos para trabalhos de texto, fotografia, vídeo, música, código e design que seus criadores declaram ter produzido sem IA generativa.

A iniciativa estabelece um código de conduta para quem utiliza a identificação e reconhece uma dificuldade importante: não existe uma maneira completamente confiável de provar que nenhuma IA foi usada.

Isso ajuda a explicar por que a proposta ainda está longe de funcionar como uma certificação universal. Há diferentes projetos usando expressões como “AI-free”, “Human Made” e “No AI Used”, mas cada um pode adotar critérios próprios.

Para uma pequena marca de moda, um estúdio de fotografia ou um restaurante, a mensagem pode aparecer de outra forma: produção artesanal, atendimento humano, imagens reais ou criação manual passam a ser destacados como parte da experiência oferecida.

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O efeito da saturação

A discussão ganhou força justamente quando identificar o que é ou não produzido por IA ficou mais difícil. Imagens, textos, vozes e vídeos sintéticos podem ser criados em poucos minutos, aumentando o volume de material disponível para marcas e consumidores.

A pesquisa ajuda a entender por que a origem pode adquirir valor comercial. Os autores trataram os rótulos de procedência como sinais capazes de influenciar a percepção de esforço envolvido na criação.

A etiqueta “gerado por IA” reduziu a percepção de esforço no experimento, enquanto a identificação como “feito por humano” não produziu o mesmo efeito de forma simétrica.

Isso não significa que consumidores estejam rejeitando produtos que utilizam IA. A evidência aponta para algo mais específico: a participação humana pode se tornar uma característica que algumas pessoas valorizam e procuram saber.

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O selo ainda tem um problema

Dizer “feito por humano” parece simples até surgir a pergunta: o que exatamente conta como uso de IA?

Uma empresa pode usar um programa com recursos automáticos para editar uma fotografia, enquanto outra considera qualquer assistência generativa incompatível com o rótulo.

Há também softwares profissionais que incorporam recursos de IA sem que isso seja necessariamente evidente para o usuário.

Para os negócios, portanto, a questão não é escolher entre IA e trabalho humano. À medida que a tecnologia passa a fazer parte de mais etapas da produção, algumas marcas podem encontrar valor em deixar claro onde a experiência humana continua presente.

Para outras, o diferencial estará justamente em combinar IA com criação, curadoria e conhecimento profissional.

A tendência aponta para um mercado em que será cada vez mais importante entender não apenas o que foi produzido, mas também como foi produzido.

Para profissionais e empresas, conhecer as possibilidades da IA e saber quando ela agrega valor pode ser tão relevante quanto decidir quando destacar aquilo que ainda depende do olhar humano.