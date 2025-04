O ChatGPT começou a dar muito trabalho. Sam Altman diz que vai consertar isso

Uma mudança inesperada no comportamento do ChatGPT gerou polêmica no setor de tecnologia: a plataforma passou a adotar um tom exageradamente 'bajulador' com seus usuários, segundo informações retiradas do Business Insider.

Nos últimos dias, vários usuários e desenvolvedores da OpenAI notaram que o ChatGPT começou a elogiar seus interlocutores de maneira quase automática. A mudança chegou a tal ponto que Sam Altman, CEO da OpenAI, precisou se manifestar, reconhecendo o problema e prometendo correções urgentes.

"As últimas atualizações do GPT-4o tornaram a personalidade muito bajuladora e irritante (embora existam partes muito boas nisso)", afirmou Altman em uma publicação no X.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.

at some point will share our learnings from this, it's been interesting.

— Sam Altman (@sama) April 27, 2025