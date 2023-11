O caso de amor entre Amazon e Nvidia: relação se estreita para impulsionar data centers de IA

LAS VEGAS, Nevada – A Amazon realizou esta semana sua conferência anual AWS re:Invent, marcando um momento decisivo no campo da inteligência artificial (IA) generativa. Durante o evento, a empresa anunciou o Q, um chatbot com foco empresarial, em um movimento interpretado como resposta ao avanço da Microsoft no setor desde o lançamento do ChatGPT há cerca de um ano.

Paralelamente, ocorreu a presença do notável Jensen Huang, CEO da Nvidia, ao lado do CEO da AWS, Adam Selipsky. O encontro no palco simbolizou uma colaboração expandida entre as duas empresas.

A parceria inclui a introdução de serviços da AWS com os novos "superchips" H200 da Nvidia, previstos para lançamento no próximo ano.

Este marco representa a primeira vez que Huang participa do evento da AWS, destacando a importância da longa relação comercial entre Nvidia e AWS no segmento de data centers.

Além disso, rumores sobre um possível distanciamento entre Amazon e Nvidia ganharam força devido às iniciativas internas da Amazon em desenvolver seus próprios chips, como a quarta versão do processador Graviton e a segunda versão do acelerador Trainium.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, gabou-se na chamada de resultados do terceiro trimestre da empresa no mês passado de que seus chips Trainium "têm características de desempenho de preço melhores do que as outras opções disponíveis, mas também o fato de que você pode ter acesso a eles" — a última parte uma alfinetada na conhecida escassez dos chips muito requisitados da Nvidia.

Isso alimentou ainda mais a visão de que a Amazon poderia estar em desacordo com o fornecedor de um componente vital de IA. A Nvidia mencionou a Microsoft 10 vezes em sua própria chamada de resultados na semana passada, comparado com apenas uma menção à Amazon.

No entanto, a verdade é que as duas empresas precisam muito uma da outra. As primeiras iniciativas da Nvidia em inteligência artificial deram à empresa uma posição forte que não pode ser totalmente replicada mesmo por chips internos de gigantes da tecnologia estabelecidos, que podem projetar silício personalizado para suas próprias redes.

Isso tem sido claramente evidente nos resultados financeiros recentes da Nvidia; as vendas do fabricante de chips para data centers quadruplicaram nos últimos dois trimestres em comparação com o mesmo período do ano passado. A Nvidia creditou os provedores de serviços em nuvem como responsáveis por cerca de metade dessas vendas.

Mas a Nvidia também não pode se dar ao luxo de alienar o maior comprador do mercado. Os gastos anuais totais de capital da Amazon têm sido mais do que o dobro dos da Microsoft nos últimos quatro anos, e a empresa de pesquisa de mercado Dell’Oro Group estima que a parcela de data center dos gastos de capital da Amazon totalizou US$ 29 bilhões no ano passado — 39% acima do gasto estimado da Microsoft para o ano.

A Nvidia também enfrenta a perspectiva de que suas vendas para a China possam sofrer um grande impacto devido a novos controles de exportação, tornando uma relação forte com um grande cliente dos EUA ainda mais importante. O amor entre as duas companhias precisa prevalecer.

(Com apuração de André Lopes)