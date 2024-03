Na onda de IA, mercado ignora Buffett e aumenta aposta na TSMC

Investidores estrangeiros aumentaram a compra das ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) para o nível mais alto em dois anos, apoiando as ambições de que a inteligência artificial será seu maior motor de crescimento este ano. A empresa possui mais de 90% de participação na fabricação de semicondutores avançados usados para IA, segundo a Pictet Asset Management.

O otimismo contrasta com o passado recente. As ações da empresa despencaram 27% em 2022, depois que Warren Buffett vendeu sua participação de US$ 5 bilhões na TSMC, citando tensões geopolíticas como motivo, dada à localização da companhia na ilha de Taiwan.

Somando-se às preocupações, a ilha autônoma elegeu um presidente pró-EUA, Lai Ching-te, colocando no poder um homem que Pequim descreveu como "instigador de guerra".

A preocupação central sobre a TSMC gira em torno de sua alta concentração de fabricação de chips em Taiwan. A ilha produz a maioria dos semicondutores avançados do mundo, e quaisquer escaladas militares através do estreito com a China seriam um golpe pesado para a cadeia de suprimentos global.

Além de sua dominância em chips avançados, a TSMC também possui mais de 50% de participação no mercado de fundição como um todo, segundo a Pictet. Isso coloca a empresa bem encaminhada para atender ou exceder suas metas de longo prazo de crescimento de 15-20%, disse Anjali Bastianpillai, gerente sênior de portfólio de clientes da Pictet, à Bloomberg.

A receita da fabricante de chips subiu 9,4% nos primeiros dois meses de 2024, à medida que a demanda das crescentes atividades de IA se acelerou, compensando a desaceleração nas vendas de iPhones. As ações da TSMC mais do que dobraram desde uma baixa em outubro de 2022, em parte impulsionadas pelos ganhos no cliente-chave Nvidia Corp.

Para lidar com as preocupações do mercado, a empresa está progredindo na diversificação das bases operacionais. A TSMC anunciou um plano para construir uma segunda fábrica de fabricação no Japão, enquanto sua fábrica em Kumamoto começará a produção este ano. O fabricante de chips também está construindo duas instalações avançadas no Arizona, nos EUA, e uma fábrica na Alemanha.