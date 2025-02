Meta investe bilhões em megacabo submarino para acelerar IA global

Meta anunciou um investimento de bilhões de dólares para construir o maior cabo submarino do mundo – o Waterworth Project.

Com mais de 50 mil quilômetros de extensão, o cabo será maior que a circunferência da Terra, que é de aproximadamente 40 mil quilômetros. O objetivo é conectar os Estados Unidos à Índia, passando pelo Brasil, África do Sul e outras regiões estratégicas.

Além disso, o cabo será instalado em águas profundas, atingindo profundidades de até 7 quilômetros, e será protegido com técnicas aprimoradas de enterramento em regiões rasas e de alto risco. As informações foram retiradas do blog oficial da Meta, reportados pelo Business Insider.

O motivo por trás do investimento bilionário

A iniciativa faz parte da estratégia de longo prazo da empresa para fortalecer a infraestrutura global da internet e expandir suas capacidades de inteligência artificial.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, tem intensificado os investimentos em IA e a nova rede submarina será fundamental para o treinamento e execução de modelos avançados de linguagem, essenciais para a revolução da IA generativa.

O investimento massivo da Meta demonstra a importância da infraestrutura digital na corrida pela supremacia em IA. A capacidade de processamento e transmissão de dados em alta velocidade será um diferencial competitivo para empresas que desejam liderar a próxima geração de tecnologias baseadas em inteligência artificial.

Assim, o Waterworth Project representa não apenas um salto tecnológico, mas também um marco na transformação digital e na forma como a IA moldará o futuro das comunicações globais.

