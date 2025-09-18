Meta anuncia óculos com display digital e novos modelos esportivos

A Meta Platforms lançou nesta quarta-feira, 17, seus primeiros óculos inteligentes com display embutido. O novo modelo, chamado Meta Ray-Ban Display, amplia a linha desenvolvida em parceria com a Ray-Ban e foi apresentado durante o evento anual Meta Connect, em Menlo Park, na Califórnia.

O dispositivo terá preço inicial de US$ 799 e chega às lojas em 30 de setembro. O display digital, localizado na lente direita, é voltado a tarefas básicas como notificações.

No pacote também está incluído um controlador em formato de pulseira, que traduz gestos em comandos como atender chamadas e responder mensagens.

A companhia também revelou os óculos esportivos Oakley Vanguard, voltados a atletas, com integração a plataformas como Garmin e Strava. O modelo custa US$ 499, tem autonomia de nove horas e estará disponível a partir de 21 de outubro.

A Meta atualizou ainda a linha anterior de óculos Ray-Ban, sem display embutido, mas agora com bateria quase duas vezes maior e câmera aprimorada. O preço subiu de US$ 299 para US$ 379.

Corrida por IA

Segundo a Reuters, a empresa busca ganhar espaço na corrida da inteligência artificial, mas ainda fica atrás de rivais como OpenAI e Google, que já avançaram no lançamento de modelos mais sofisticados.

O CEO Mark Zuckerberg chegou a enfrentar problemas durante a demonstração: uma ligação de teste não foi completada, mas a plateia reagiu com aplausos.

Analistas destacam que os novos óculos podem representar um passo rumo ao projeto Orion, previsto para 2027. A Forrester comparou o lançamento ao início do Apple Watch, enquanto a consultoria IDC afirmou que o valor é competitivo, mas o software ainda precisa amadurecer para atrair o consumidor médio.

A IDC projeta que os embarques globais de dispositivos de realidade aumentada e virtual, incluindo óculos inteligentes sem display, crescerão 39,2% em 2025, alcançando 14,3 milhões de unidades. Segundo a consultoria, a Meta deve liderar boa parte desse avanço com a linha de óculos desenvolvida em parceria com a Ray-Ban.

O lançamento ocorre em meio ao aumento do escrutínio sobre a atuação da Meta em segurança infantil. Em agosto, a agência revelou que chatbots da empresa tiveram interações inadequadas com crianças.