Mercado de servidores de inteligência artificial da China alcançará US$ 91 bilhões em 2023

O recente Congresso de Computação em Inteligência Artificial 2023, realizado em Pequim, trouxe revelações importantes sobre o mercado de servidores de IA na China.

O relatório “Avaliação do Desenvolvimento da Capacidade Computacional de IA na China 2023-2024”, publicado pela International Data Corporation (IDC) e pela Inspur Information, prevê que o mercado chinês de servidores de IA alcançará US$ 9,1 bilhões em 2023, um aumento impressionante de 82,5% em relação ao ano anterior. Espera-se que esse valor atinja US$ 13,4 bilhões até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 21,8% ao longo de cinco anos.

Globalmente, o mercado de hardware de IA (servidores) deve crescer de US$ 19,5 bilhões em 2022 para US$ 34,7 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento anual composta de 17,3%. O relatório destaca que a IA está acelerando sua evolução de inteligência perceptiva para inteligência generativa, impulsionando a demanda por capacidade computacional de IA. Esta transição tem impulsionado significativamente o mercado de servidores de IA.

Segundo Zhou Zhenggang, vice-presidente da IDC China, a capacidade computacional de IA tornou-se uma parte crucial do espectro total de capacidade computacional, não apenas acelerando o crescimento geral, mas também ocupando uma grande parcela do mercado.

Nos últimos cinco anos (2018-2022), cidades como Pequim, Hangzhou, Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Hefei, Suzhou e Chongqing demonstraram desempenho notável no campo da IA. Pequim, em particular, manteve uma posição de liderança, beneficiando-se de um grande pool de talentos, empresas maduras e forte apoio político. Outras cidades, como Hangzhou e Shenzhen, estão acelerando o acúmulo de tecnologia, expandindo cenários de aplicação e desenvolvendo abordagens únicas para o desenvolvimento de IA.

No ranking de 2023 das cidades de IA na China, Pequim continua na liderança, seguida por Hangzhou e Shenzhen. Pequim é particularmente notável no campo dos grandes modelos, abrigando muitas empresas e lançando produtos e aplicações representativos. Outras cidades no top 10 incluem Xangai, Suzhou, Guangzhou, Jinan, Hefei, Chongqing e Chengdu.

O relatório observa que as cidades no topo do ranking tendem a ter melhor suporte de políticas, fundos e tecnologia, atraindo mais talentos e empresas e formando aglomerações industriais de IA mais fortes. Cidades com classificações mais baixas continuam entusiasmadas com a indústria de IA, promovendo seu desenvolvimento e explorando caminhos únicos.

Zhou Zhenggang destaca que a IA generativa está transformando o panorama da computação e da capacidade computacional na China, superando a capacidade computacional geral. Ele observa que 67% das empresas chinesas estão explorando ativamente oportunidades de aplicação de IA generativa e investindo significativamente na área.

Por um lado, as empresas chinesas são geralmente mais receptivas à IA generativa, de acordo com Zhou Zhengang. Atualmente, 67% das empresas chinesas começaram a explorar as oportunidades de aplicação da IA generativa na empresa ou começaram a investir “dinheiro de verdade”. Por outro lado, as empresas chinesas de Internet, as operadoras de telecomunicações e outras partes estão investindo ativamente na construção de centros de computação inteligente.

Até agosto de 2023, mais de 30 cidades chinesas construíram centros de computação inteligente, com um investimento total superior a RMB 20 bilhões. À medida que os grandes modelos evoluem da pesquisa básica para aplicações práticas, a importância e o valor da infraestrutura de software de IA tornam-se cada vez mais evidentes. O relatório prevê quatro principais tendências de desenvolvimento para a infraestrutura de software de IA: adaptação de compatibilidade para uma variedade de capacidades computacionais, integração vertical em setores específicos, desenvolvimento de ferramentas de programação de baixo código ou assistidas por IA e promoção da abertura de dados para gerar valor para toda a sociedade.