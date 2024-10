Impacto ambiental da IA desafia expansão da tecnologia, alertam cientistas

O impacto ambiental gerado pela demanda energética destinada à implementação e ao funcionamento dos sistemas de inteligência artificial (IA) é um dos principais desafios que precisam ser superados para que esta tecnologia possa expandir de forma sustentável, segundo especialistas do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE).

“A questão da sustentabilidade desses modelos é um grande desafio porque eles são muito caros, computacionalmente e em termos energéticos”, afirmou Esther Colombini, professora de IA e robótica da Unicamp e integrante do IEEE.

Colombini também destacou que essa alta demanda energética “implica numa pegada de carbono muito grande”.

Estudo revela alto consumo de energia da IA

Segundo um estudo da startup Hugging Face e da Universidade Carnegie Mellon, gerar uma única imagem usando um modelo de IA consome energia equivalente à carga completa de um smartphone. Além disso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que as consultas ao ChatGPT consomem dez vezes mais eletricidade do que uma pesquisa no Google, devido à demanda dos centros de dados de IA.

Esses efeitos também foram sentidos por gigantes tecnológicas, como o Google, que registrou um aumento de 50% nas emissões de carbono em 2023, comparado a 2019, e a Microsoft, que teve um aumento de 30% desde 2020.

Avanços tecnológicos e soluções sustentáveis

Outro ponto levantado por Colombini é a necessidade de criação de políticas públicas para o monitoramento das pegadas de carbono da cadeia de IA. Além disso, ela mencionou a importância de desenvolver modelos mais sustentáveis, capazes de reduzir o impacto ambiental.

Entre as tendências emergentes, destaca-se a tecnologia dos Gêmeos Digitais, que oferece menos impacto ambiental ao simular ambientes virtuais para soluções em setores como eletroeletrônicos, agroindústria e saúde. Cristiane Pimentel, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), afirmou que, com essa tecnologia, “é possível avançar sem necessariamente gerar impacto negativo”.