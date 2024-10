Após burnout, empresário criou uma "terapeuta com IA" no WhatsApp. O foco: ganhar milhões A meta é chegar a 500.000 usuários em três anos e ser uma porta de entrada para o serviço com psicólogos

Sávio Arruda, da Serena: "Queremos oferecer uma solução acessível para quem não tem condições de pagar por terapias tradicionais, ou enfrenta uma longa espera no SUS." (Serena/Divulgação)