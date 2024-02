Google interrompe ferramenta de IA que gera imagens após críticas de usuários

O Google vai interromper sua ferramenta de Inteligência Artificial que cria imagens após usuários denunciarem distorções e imprecisões em algumas representações históricas geradas pelo sistema.

O Google começou a oferecer esse modo de geração de imagem no início deste mês dentro do Gemini, sua Inteligência Artificial e com quem quer concorrer com o ChatGPT, por exemplo.

"Estamos cientes de que a Gemini está oferecendo imprecisões em algumas representações históricas de geração de imagens", disse o Google na quarta-feira.

Quando a empresa lançou seu chatbot Bard no ano passado, foram mostradas imagens imprecisas de um planeta fora do sistema solar em um vídeo promocional, fazendo com que as ações caíssem até 9% na ocasião.

O Bard foi repaginado como Gemini neste mês, quando o Google anunciou planos pagos para a ferramenta, o que em tese melhoraria a experiência do cliente com um sistema mais treinado.

"Os contextos históricos têm mais nuances e vamos ajustar ainda mais para acomodar isso", disse Jack Krawczyk, diretor sênior de produtos do Gemini no Google, na quarta-feira.

Desde o lançamento do ChatGPT da OpenAI em novembro de 2022, o Google está vem trabalhando intensamente para produzir um software de IA que rivalize com o que a empresa apoiada pela Microsoft apresentou.