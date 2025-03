Foxconn lança modelo próprio de IA e promete código aberto no futuro

A maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo, a Foxconn, de Taiwan, disse que construiu seu próprio modelo de linguagem de inteligência artificial, chamado FoxBrain. De acordo com anúncio da companhia, no futuro, o modelo deve se tornar de código aberto e compartilhado publicamente.

Inicialmente, a IA foi desenhada para aplicações nos sistemas internos da empresa, como análise de dados, apoio para tomada de decisão, colaboração em documentos, matemática, raciocínio, geração de códigos e resolução de problemas. Mas a companhia pretende utilizar a tecnologia para trazer aprimoramentos a três grandes plataformas da Foxconn: manufatura inteligente, cidades inteligentes e veículos elétricos inteligentes.

Em nota, a Foxconn disse que a IA é otimizada para o estilo de linguagem de Taiwan e mostrou “excelente performance em testes lógicos e de matemática”. O sistema conta com 120 GPUs do modelo H100 da Nvidia, que ofereceu suporte e consulta. O modelo levou quatro semanas para ficar pronto e foi baseado na arquitetura Llama 3.1, da Meta, com 70 bilhões de parâmetros.

Testes realizados pela empresa indicam que FoxBrain trouxe melhoramentos em matemática quando comparado ao modelo Llama 3.1. Mas ficou para trás em relação ao modelo da startup chinesa DeepSeek.

Segundo o diretor do Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial da empresa, Dr. Yung-Hui Li, o método foi eficiente e de baixo custo por focar em otimizar o processo de treinamento em vez de apenas acumular poder computacional.

A companhia irá divulgar mais detalhes sobre os resultados da IA na conferência Nvidia GTC Session Talk que irá ocorrer em 20 de março.