Fabricante de chips para IA, Ambiq Micro busca levantar US$ 85 milhões em IPO

Fabricante de semicondutores de ultra-baixo consumo energético voltados para aplicações de inteligência artificial, a Ambiq Micro planeja levantar até US$ 85 milhões com sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações.

Sediada em Austin, Texas, a empresa pretende oferecer 3,4 milhões de papeis a um preço entre US$ 22 e US$ 25 cada, de acordo com documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nesta segunda-feira, 22.

Entre os investidores da Ambiq Micro, está a ARM Holdings, empresa britânica de semicondutores conhecida por sua arquitetura de microprocessadores com baixo consumo energético, amplamente utilizada em iPhones, Androids e outras aplicações industriais, como sistemas embarcados e computadores de alto desempenho.

Com o preço mais alto da faixa, a Ambiq pode alcançar um valor de mercado de US$ 426 milhões, com base nas ações em circulação. Considerando a compensação aos funcionários, o valor de mercado diluído seria de US$ 491 milhões, superando os US$ 450 milhões obtidos na rodada de financiamento Série G de US$ 94,6 milhões em setembro de 2023, segundo dados da PitchBook.

Além da ARM, a Ambiq conta com investidores como Kleiner Perkins, EDB Investments Pte, VentureTech Alliance e Conductive Ventures. A oferta será liderada pelo Bank of America e pelo UBS Group AG, com precificação prevista para a próxima terça-feira, 29, após o fechamento do mercado em Nova York. As ações serão negociadas na bolsa da cidade sob o símbolo AMBQ.

O que oferece a tecnologia da Ambiq?

A tecnologia da Ambiq oferece chips que consomem até cinco vezes menos energia do que os tradicionais, sendo aplicados em dispositivos pessoais, como rastreadores fitness, e em aplicações industriais, por exemplo, no monitoramento de safras.

No trimestre encerrado em 31 de março, a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 8,3 milhões sobre receitas de US$ 15,7 milhões – perdas menores e receitas maiores que os US$ 9,8 milhões e US$ 15,2 milhões, respectivamente, do mesmo período em 2024.