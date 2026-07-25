Existe um botão invisível que deixa a IA mais criativa; conheça a 'temperatura’

Uma mesma pergunta pode render duas respostas completamente distintas em uma inteligência artificial. Em um cenário, o texto é direto, previsível e objetivo.

Em outro, apresenta ideias mais originais, analogias e soluções inesperadas. Essa diferença nem sempre está relacionada ao modelo utilizado, mas a um parâmetro pouco conhecido chamado temperatura.

A maioria dos usuários pode nunca tenha visto essa configuração, ela está presente em praticamente todos os grandes modelos de linguagem.

Desenvolvedores e empresas costumam ajustá-la conforme o objetivo da aplicação, equilibrando criatividade e precisão.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

O que é a temperatura?

Apesar do nome, a temperatura não tem relação com velocidade de processamento nem com o desempenho do computador. Trata-se de um parâmetro estatístico que controla o nível de aleatoriedade na escolha das palavras durante a geração de uma resposta.

Em temperaturas mais baixas, a IA tende a selecionar as palavras consideradas mais prováveis para continuar uma frase. O resultado costuma ser um texto mais previsível, consistente e objetivo.

Já temperaturas mais altas aumentam a variedade de escolhas possíveis. Isso faz com que a ferramenta explore construções menos óbvias, apresente abordagens diferentes e produza respostas mais criativas, embora também aumente a chance de erros, inconsistências ou informações imprecisas.

Quando usar temperaturas diferentes

Na prática, não existe uma configuração melhor do que outra. Tudo depende da tarefa. Para atividades como revisão de textos, programação, tradução, respostas técnicas ou geração de documentos, temperaturas mais baixas costumam produzir resultados mais estáveis e consistentes.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Já em situações que envolvem criatividade, como brainstorming, criação de campanhas publicitárias, desenvolvimento de histórias, roteiros ou sugestões de nomes, valores mais altos tendem a oferecer respostas mais variadas.

É por isso que diferentes ferramentas de IA podem parecer ter "personalidades" distintas. Em muitos casos, essa impressão não vem apenas do modelo utilizado, mas também da configuração de temperatura escolhida pelos desenvolvedores.

O usuário consegue alterar esse parâmetro?

Depende da plataforma.

Na versão tradicional do ChatGPT, por exemplo, a temperatura não aparece como uma configuração disponível ao usuário. O ajuste é feito internamente pela OpenAI para oferecer um equilíbrio entre criatividade, segurança e qualidade das respostas.

Já plataformas voltadas para desenvolvedores, como APIs da OpenAI, Anthropic e diversos modelos de código aberto, permitem definir esse parâmetro manualmente. Isso faz com que empresas possam adaptar o comportamento da IA ao tipo de aplicação que estão desenvolvendo.

Em modelos executados localmente, como Llama, Mistral e outros projetos de código aberto, a temperatura também costuma estar disponível para configuração.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Sempre que um chatbot parece extremamente criativo, objetivo ou conservador em suas respostas, existe uma boa chance de que esse comportamento tenha sido definido, ao menos em parte, por esse parâmetro.

Entender como a temperatura funciona ajuda a desmistificar a inteligência artificial. Em vez de uma máquina que "decide" ser mais criativa em determinados momentos, o que existe é um ajuste matemático que altera a forma como o modelo seleciona as próximas palavras — um detalhe técnico quase invisível para o usuário, mas que pode transformar completamente o resultado de uma conversa.