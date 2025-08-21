Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'O que eu faço como atriz, a IA não consegue fazer', diz Denise Fraga em Gramado

Artista esteve na 53ª edição do Festival de Cinema da cidade para a estreia brasileira de "Sonhar com Leões", que chega às telonas em setembro

Denise Fraga: atriz eternizou as mãos na calçada da fama de Gramado (Edison Vara/Ag.Pressphoto)

Denise Fraga: atriz eternizou as mãos na calçada da fama de Gramado (Edison Vara/Ag.Pressphoto)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de POP

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16h57.

Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 17h01.

Tudo sobreFilmes brasileiros
Saiba mais

Gramado (RS)* - A inteligência artificial vem auxiliando — e ameaçando — uma das principais indústrias do mundo: a do audiovisual. Mas para Denise Fraga, a presença da tecnologia é só mais um adereço para a indústria do cinema. E não vai conseguir superar o humano quando o assunto é atuação. 

"O que eu faço como atriz a IA não consegue fazer", disse a atriz em entrevista à EXAME, durante estreia de seu filme no 53º Festival de Cinema de Gramado. 

"Aquele brilho do olhar do Mastroianni, eles não vão conseguir fazer. A IA não vai dar conta daquele negócio que a gente sente e não sabe muito bem o que foi, mas te faz ficar com o olho cheio de água. Vão sentir falta de nós: atores".

Denise Fraga esteve no Festival de Gramado na última quarta-feira, 20, para estreia do filme "Sonhar com Leões", que compete ao principal prêmio do evento. Por lá, ela destacou os desafios que a IA representa para o cinema mundial e a importância da presença humana para gerar conexão com o público.

"É incrível, é uma maravilha esse negócio. Mas, meu filho me mostrou um vídeo de uma menina andando na Times Square, e era tudo IA, aquela menina não existe, não é uma atriz. Tem um diretor de teatro que fala uma coisa que eu adoro, que é: 'o público continua indo ao teatro na grande esperança de ver um ator morrer em cena'. E eu só pensava no fato de saber que ela não pode morrer na cena, enquanto ela estava andando", disse a atriz.

A IA no cinema

Quer a classe artista queira ou não, a ascensão da IA no cinema já é uma realidade. Na edição de 2025 no Oscar, por exemplo, estava em vários dos filmes que concorreram à premiação — "O Brutalista" e "Emilia Pérez" entre eles.

A própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõe o júri do Oscar, se pronunciou sobre o uso dela na criação de filmes, tema que tem gerado intensos debates em Hollywood.

Em nota, no início do ano, a entidade destacou que a presença da IA em filmes não vai ajudar nem prejudicar as chances de uma produção ser indicada ou premiada. Não será um critério de desqualificação nem de preferência, mas a presença humana no processo de criação continua a ser fundamental para o reconhecimento da Academia.

Fora dos tapetes vermelhos da Academia, outros festivais melhores de cinema começam a mudar suas diretrizes para incluir produções feitas inteiramente com a tecnologia. É o caso do AI Film Festival em Nova York, que reuniu 10 curtas-metragens criados inteiramente com IA. A iniciativa é apoiada pela Runway, uma empresa que oferece recursos como geradores de imagens e vídeos e que já firmou parcerias com o estúdio Lionsgate para treinar modelos com base eu seu acervo.

A Runway permite que os usuários criem personagens, cenários e até filmes inteiros com a ferramenta inteligente. O apoio ao festival tem como objetivo dar legitimidade a esses conteúdos, mostrando que a tecnologia pode gerar obras criativas e não apenas "desperdício" visual (chamados de “AI slop”), como muitos críticos afirmam.

O próprio festival de Gramado, do qual Denise Fraga participa, abriu uma exceção nas regras para reconhecer os filmes que utilizam a tecnologia. Pela primeira vez neste ano, o evento passou a premiar filmes gerados com inteligência artificial.

Quatro obras foram geradas com modelos de processamento inteligente, estarão disponíveis até esta quinta-feira, 21, de graça, no site do festival. Na próxima sexta-feira, 22, haverá uma sessão presencial no  às 14h, no Teatro Elisabeth Rosenfeld, e uma votação popular decidirá qual é a melhor produção.

*A repórter viajou a convite da Gramado Parks para a cobertura do 53º Festival de Cinema de Gramado

Acompanhe tudo sobre:Festival de Cinema de GramadoCinemaInteligência artificialFilmesFilmes brasileiros

Mais de Pop

Aposentado desde 2017, Daniel Day-Lewis retorna ao cinema em filme do próprio filho; veja trailer

Show do Green Day no Rio é cancelado; veja como pedir reembolso

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quinta-feira, 21

Irmãos Menendez têm audiência para liberdade condicional nesta quinta; relembre o caso

Mais na Exame

Carreira

'Quien apueste contra Petrobras perderá dinero', dice la presidenta Magda Chambriard

Mundo

EUA e Europa buscam opções para encerrar a guerra na Ucrânia

Mercados

BB já caiu 17% este ano na bolsa. Mas o Safra alerta: ainda não está barato

Pop

Aposentado desde 2017, Daniel Day-Lewis retorna ao cinema em filme do próprio filho; veja trailer