Dependência da OpenAI vira ponto de atenção para investidores da Microsoft antes de balanço

A Microsoft chega ao balanço do terceiro trimestre fiscal de 2026, que será divulgado em 29 de abril, sob pressão de investidores preocupados com sua elevada dependência da OpenAI. A relação entre as duas empresas se tornou um dos principais pontos de análise do mercado após a divulgação dos resultados do trimestre anterior.

Durante a apresentação do segundo trimestre fiscal, a CFO Amy Hood afirmou que aproximadamente 45% do saldo comercial de obrigações futuras de desempenho da Microsoft está relacionado à OpenAI. O total dessas obrigações, conhecidas como remaining performance obligations, soma US$ 625 bilhões, segundo o formulário 10-Q da companhia.

A declaração ampliou a percepção de risco entre investidores, especialmente diante da forte exposição da estratégia de inteligência artificial da Microsoft ao desempenho da parceira. O mercado reagiu negativamente: após o balanço divulgado em 28 de janeiro, as ações caíram cerca de 10% em um único pregão.

O papel fechou a US$ 481,63 no dia do resultado e caiu para US$ 433,55 no fechamento seguinte, reforçando a sensibilidade do mercado ao tema.

Mesmo com o desconforto de parte dos investidores, a Microsoft decidiu não participar da rodada mais recente de financiamento da OpenAI. As empresas divulgaram um comunicado conjunto afirmando que a parceria estratégica segue mantida, apesar da ausência da companhia no novo aporte.

No acumulado de 2026, as ações da Microsoft recuam cerca de 13%, enquanto o ETF SPDR S&P 500, referência do índice americano, avança aproximadamente 4% no mesmo período, segundo dados do Yahoo Finance.

A principal aposta da empresa continua sendo a monetização da inteligência artificial, com destaque para o Microsoft 365 Copilot, ferramenta que concentra boa parte da estratégia comercial em IA generativa.

Mercado acompanha avanço da monetização do Copilot

Além da relação com a OpenAI, investidores monitoram a velocidade de adoção do Copilot entre clientes corporativos do pacote Microsoft 365.

Segundo o Bank of America, o último trimestre mostrou cerca de 15 milhões de licenças ativas do produto, o equivalente a aproximadamente 3,5% da base comercial do M365. O ritmo ainda é considerado modesto diante das expectativas criadas em torno da principal aposta da companhia em inteligência artificial.

O desempenho desse indicador será um dos principais sinais para o mercado avaliar se a estratégia de IA da Microsoft começa, de fato, a se traduzir em crescimento sustentável de receita.