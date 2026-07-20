Como funciona o Hermes Agent, plataforma que leva agentes de IA para Slack, Teams e WhatsApp

A evolução da inteligência artificial deixou de se concentrar apenas em chatbots capazes de responder perguntas. Nos últimos meses, empresas de tecnologia passaram a investir em agentes de IA, sistemas desenvolvidos para executar tarefas, utilizar ferramentas digitais e interagir com diferentes plataformas de trabalho.

Nesse cenário, um dos projetos que ganhou destaque entre desenvolvedores é o Hermes Agent, criado pela Nous Research. Por ser de código aberto, ele permite que empresas adaptem o agente às próprias necessidades e escolham quais modelos de linguagem desejam utilizar.

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O que é o Hermes Agent

O Hermes Agent é uma plataforma voltada à criação de agentes de inteligência artificial. Diferentemente de um chatbot convencional, ele foi desenvolvido para executar ações, consultar informações em diferentes sistemas e manter o contexto das conversas ao longo do tempo.

Na prática, funciona como um assistente digital capaz de acessar documentos autorizados, utilizar ferramentas externas e apoiar usuários em atividades do dia a dia. A proposta é integrar a IA aos ambientes em que as equipes já trabalham, sem exigir uma nova interface.

Como funciona

O Hermes utiliza um modelo de linguagem para interpretar comandos e produzir respostas. Seu diferencial está na capacidade de acionar ferramentas durante uma tarefa.

Isso significa que o agente pode pesquisar informações, consultar bases de conhecimento, recuperar documentos e executar etapas de um fluxo antes de apresentar um resultado. Outro recurso é a memória persistente, que permite registrar informações relevantes para utilizá-las em interações futuras, quando esse recurso está habilitado.

Muito além do Slack

Embora tenha se popularizado pela integração com o Slack, o Hermes foi projetado para funcionar em diferentes canais de comunicação.

Entre as plataformas compatíveis estão Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, Discord, Google Chat, Signal, Matrix e Mattermost. Também pode ser integrado a ambientes de desenvolvimento, como Visual Studio Code e IDEs da JetBrains.

Além dos aplicativos, o Hermes é compatível com diferentes provedores de modelos de IA, incluindo OpenAI, Anthropic e Google. Essa flexibilidade permite que empresas utilizem a mesma estrutura mesmo quando optam por modelos diferentes.

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Onde esse tipo de agente pode ser aplicado

A principal proposta do Hermes é automatizar tarefas que normalmente exigem consultas repetitivas ou acesso a diferentes sistemas.

Entre os exemplos estão responder dúvidas internas de funcionários, localizar documentos, resumir reuniões, apoiar equipes de suporte, acompanhar projetos e organizar informações distribuídas entre diferentes aplicativos.

Como o projeto é de código aberto, desenvolvedores também podem criar novas integrações e adaptar o agente às necessidades de cada organização.

Por que os agentes de IA estão ganhando espaço

O avanço dos agentes representa uma mudança na forma como empresas utilizam a inteligência artificial. Em vez de recorrer a um chatbot isolado, organizações começam a incorporar a tecnologia aos aplicativos usados diariamente por seus colaboradores.

Essa tendência busca reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais e facilitar o acesso às informações corporativas. Ao mesmo tempo, especialistas destacam que a adoção desses sistemas exige políticas de governança, definição de permissões de acesso e supervisão humana para atividades críticas.

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