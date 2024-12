Comissão no Senado vota nesta terça (3) Marco da Inteligência Artificial; entenda o projeto

A Comissão Temporária do Senado dedicada ao Marco da Inteligência Artificial (IA) pode votar a última revisão do projeto nesta terça-feira, 3, e encaminhar a regulamentação do uso de IA no Brasil. A proposta, apresentada em 2022, busca estabelecer parâmetros de uso e governança para a tecnologia, equilibrando estímulo à inovação e proteção de direitos.

O texto, que já passou por quatro revisões pelo relator Eduardo Gomes (PL-TO), traz alterações importantes, incluindo flexibilizações para startups e mudanças na classificação de sistemas de "alto risco". O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), garantiu que o texto está pronto para votação, após uma tentativa frustrada de avanço antes das eleições municipais.

Principais pontos do Marco da IA

Uma das principais características do projeto é a proposta de uma regulação descentralizada, sem a criação de uma agência centralizadora. Isso visa evitar a burocratização excessiva do setor e fomentar a inovação responsável, especialmente para pequenas empresas e startups.

O texto incorpora orientações para o desenvolvimento da IA, como o respeito aos direitos humanos, a proteção ao meio ambiente e a promoção da igualdade e da diversidade. Também inclui trechos sobre a governança transparente do sistema supervisionado por humanos, com o objetivo de diminuir riscos de descontrole e proteger grupos vulneráveis.

No entanto, o projeto tem gerado debates intensos entre especialistas e legisladores. Enquanto alguns, como o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva do STJ, defendem a urgência da regulamentação citando riscos concretos já existentes, outros, como o advogado Ronaldo Lemos, argumentam que o projeto deveria abordar mais questões sobre capacitação e competitividade no mercado de trabalho.

Uma das críticas ao projeto é que ele foca excessivamente nos riscos, potencialmente negligenciando as oportunidades e potencialidades da IA. Há preocupações de que uma regulação muito restritiva possa engessar o desenvolvimento tecnológico nacional e prejudicar a competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional.

Mudanças na classificação de alto risco

Uma das maiores polêmicas do projeto é a classificação de ferramentas de IA como "alto risco". Na nova versão, sistemas usados como "tecnologia intermediária" deixam de ser classificados como de alto risco.

Além disso, o uso de larga escala, antes um critério para essa classificação, foi retirado, atendendo a demandas do setor empresarial, que argumentava que as regras rígidas poderiam inibir inovações.

A proposta também indica a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) como coordenadora do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial (SIA), órgão que será responsável por monitorar e aplicar a regulamentação.

Se aprovado na comissão, o projeto segue para votação no plenário do Senado, com expectativa de conclusão ainda em dezembro.