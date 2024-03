Blockchain será a próxima 'corrida de ouro' depois da IA

Como diretor de Inteligência Artificial da Exame e coordenador do MBA e dos programas de pós-graduação da Faculdade Exame, tenho acompanhado de perto os avanços da IA e seus impactos na sociedade. Com quase 10.000 alunos em nossos programas, incluindo as formações em empresas de diversos segmentos, sinto-me na responsabilidade de refletir sobre os desafios e oportunidades que essa tecnologia traz.

A massificação da IA tem resolvido muitos problemas, mas também criado outros que nem sequer imaginávamos. Na minha opinião, o principal problema está relacionado à segurança das informações geradas. As deepfakes, por exemplo, permitem criar imagens e vídeos tão reais quanto os capturados por uma câmera, o que pode ser usado para fraudes e manipulações, especialmente em momentos de eleições.

Ingenuidade seria achar que leis e regulamentações resolverão esse problema. Os códigos que permitem criar essas imagens e vídeos falsos já estão disponíveis na internet, ao alcance de qualquer desenvolvedor mal-intencionado. Então, qual seria a solução?

Selo digital de autenticidade

Acredito que a blockchain será a próxima corrida do ouro no mundo da tecnologia, junto com a IA. A blockchain funciona como um selo digital, registrando assinaturas em um "cartório digital" descentralizado e imutável. Assim, cada pessoa pode ter seu próprio selo na blockchain e autenticar de forma segura e transparente imagens, vídeos, documentos e textos.

Enquanto a IA entra numa etapa de consolidação e massificação, trazendo novos problemas, a blockchain surge como uma solução potencial para garantir a segurança e a confiabilidade dessas aplicações. É uma parceria que vou acompanhar de perto nos próximos anos.

Bases de dados compartilhadas

A blockchain pode adicionar camadas de segurança, transparência e eficiência aos sistemas de IA. Ela permite rastrear e verificar todas as transações e decisões tomadas por esses sistemas, aumentando a confiança dos usuários. Também facilita o compartilhamento seguro de dados entre diferentes entidades e sistemas de IA, promovendo um ecossistema colaborativo.

Monetização dos “treinadores” de IA

Outra vantagem impressionante é a possibilidade de monetização de dados e modelos de IA utilizando contratos inteligentes. Imagine que uma IA gere uma imagem inspirada em milhões de fotos tiradas por fotógrafos humanos. Com a blockchain, esses fotógrafos podem ser remunerados instantaneamente, de forma proporcional à influência de suas fotos na criação da nova imagem.

Explicabilidade da IA

Por fim, a blockchain pode possibilitar que agentes de IA operem de forma mais autônoma, tomando decisões rastreáveis sem necessidade de intervenção humana direta. Isso é especialmente útil em aplicações como cadeias de suprimento, finanças e seguros.

Publiquei essa semana esse vídeo no Youtube aprofundando essa reflexão: