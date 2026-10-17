Adeus, código júnior? Na criadora do Claude, IA transforma funcionários em gestores

RESUMO ＋ Um estudo interno da Anthropic mostra como o uso do Claude reorganiza o trabalho dentro da companhia. Juniores perderam participação nas contratações técnicas, enquanto funcionários passaram a dedicar mais atenção à supervisão de agentes. A empresa continuou crescendo, e os resultados não representam todo o mercado de trabalho.

O trabalho de quem desenvolve o Claude passou a incluir o gerenciamento da própria ferramenta — na Anthropic, funcionários distribuem tarefas entre agentes, organizam suas entregas e decidem quando intervir. A automação amplia a capacidade de execução, mas também produz uma fila de decisões que continua dependendo de pessoas.

Em estudo publicado na sexta-feira, 16, a empresa afirmou que a proporção de profissionais juniores nas contratações técnicas caiu de 27% para 9% na série analisada. A participação no quadro técnico também diminuiu, de 21% para 14%, desde o início de 2025.

Esses percentuais descrevem a composição da equipe e das admissões, sem equivaler a uma contagem de demissões. A contratação técnica continuou crescendo em números absolutos, enquanto áreas como vendas, finanças e recrutamento avançaram mais rapidamente.

O relatório acompanha funcionários que passaram a usar agentes e observa aumento de produção após a adoção. Os autores ressaltam que essa escolha não foi aleatória e ocorreu durante uma expansão acelerada do negócio, o que limita a atribuição dos ganhos exclusivamente à tecnologia.

A distinção importa para interpretar o papel dos agentes. Produzir mais código, mensagens ou análises não elimina a necessidade de avaliar o resultado, definir prioridades e resolver divergências. A execução automatizada pode deslocar o trabalho humano para essas decisões.

O desafio passa a ser orientar e revisar

Essa mudança exige uma organização diferente. Distribuir tarefas entre agentes envolve definir o que cada um pode fazer, quais informações deve receber e em que momento precisa pedir ajuda. Revisar a produção também exige separar uma dúvida rotineira de um problema que justifica interromper o restante do trabalho.

O estudo descreve funcionários que constroem ferramentas para acompanhar essas atividades e reduzir a necessidade de conferir cada entrega individualmente. O objetivo é tornar a supervisão administrável à medida que cresce o volume produzido pelos sistemas.

A Anthropic desenvolve, vende e utiliza intensamente a tecnologia que está analisando. Essa posição torna sua experiência relevante para entender uma organização estruturada em torno de IA, mas também limita a generalização dos resultados para empresas com ferramentas, processos e níveis de adoção diferentes.

A queda na participação de iniciantes tampouco demonstra que suas funções desaparecerão em todos os setores. O documento registra uma mudança nas escolhas de contratação da própria companhia e deixa em aberto como outras organizações formarão profissionais quando parte das tarefas de entrada puder ser automatizada.