Amazon inclui IA para resumir milhares de comentários de um produto em um único texto

A inteligência artificial (IA) no setor de e-commerce já da cabo de melhorar os negócios desde a seleção de produtos que são mostrados primeiros aos consumidores até na disposição dos itens nos galpões, facilitando o preparo para entrega.

No mais recente incremento da Amazon, a varejista colocou uma IA generativa, do mesmo tipo do ChatGPT, para criar textos condensando de milhares de avaliações de usuários em um único parágrafo, facilitando assim a identificação das principais opiniões sobre um produto.

A novidade foi testada nos últimos meses e, atualmente, está disponível para um grupo de usuários da versão mobile do site da Amazon, nos Estados Unidos.

Segundo a empresa, essa funcionalidade abrange uma variedade ampla de produtos, incluindo televisões, fones de ouvido, tablets e dispositivos fitness.

Confiabilidade

Segundo o The Verge, por hora, os resumos tendem a realçar mais os pontos positivos dos produtos, relegando os negativos ao final do texto.

Esses resumos estão localizados no início da seção de avaliações, sob o título “Clientes dizem”. Cada parágrafo inclui uma nota informando que foi gerado por IA.

A Amazon destaca que os resumos são originados apenas de compras verificadas, uma estratégia para reduzir avaliações falsas. Além disso, o sistema traz filtros de destaque que direcionam o usuário às avaliações específicas mencionadas.

Outras plataformas, como Newegg e a Microsoft Store, também adotaram características similares recentemente. Contudo, uma dúvida persiste entre os consumidores: até que ponto podem confiar em resumos feitos por IA pensada para aumentar as vendas daquele item?