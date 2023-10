A inteligência artificial corporativa da Microsoft chega esta semana

A partir de quarta-feira, 1, primeiro de novembro, o ambiente corporativo que utiliza os serviços do Microsoft 365 terá acesso ao Copilot, a ferramenta de inteligência artificial (IA) generativa da Microsoft. A disponibilização se dará em todos os aplicativos inclusos no pacote 365, onde o Copilot funcionará primordialmente como um assistente de trabalho.

A nova ferramenta será capaz de executar uma gama de funções como resumir chamadas de vídeo, elaborar rascunhos, responder e-mails e converter documentos do Word em apresentações do PowerPoint, conforme elucidado por Jared Spataro, vice-presidente corporativo de Aplicativos de trabalho e negócios na Microsoft.

As perspectivas de adesão são animadoras: 40% das empresas listadas entre os 100 destaques da Fortune já estão explorando o Copilot por meio de um programa de acesso antecipado, segundo revelou Satya Nadella, CEO da Microsoft, em fala pública.

Um estudo conduzido pela Forrester projeta que aproximadamente 6,9 milhões de trabalhadores nos EUA integrarão o Microsoft 365 com Copilot até o final de 2024.

Segundo relatos, a ferramenta tem potencial para economizar entre 15 a 30 minutos diários para os usuários, o que se traduz em até 10 horas por mês.

No quesito investimento, para incorporar o Copilot ao pacote 365, será necessário desembolsar uma taxa de US$ 30 por usuário, além dos US$ 50 já destinados ao pacote de aplicativos da Microsoft, com um requisito mínimo de aquisição de 300 licenças.

Entretanto, pequenas e médias empresas interessadas na ferramenta terão que aguardar. A data para a redução do número mínimo de licenças para uso corporativo ainda não foi definida pela Microsoft.