Com impulso da IA, Dell surpreende Wall Street com aumento de 80% nas vendas de servidores

A Dell apresentou na quinta-feira, 29, resultados trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street, impulsionados por um aumento de 80% nas vendas de servidores. As ações da empresa subiram mais de 3% nas negociações após o fechamento do mercado.

No segundo trimestre fiscal, a receita da Dell alcançou US$ 25,06 bilhões, superando a estimativa de analistas da LSEG, de US$ 24,53 bilhões. O lucro por ação (EPS) ajustado foi de US$ 1,89, também acima dos US$ 1,71 esperados.

O lucro líquido aumentou 85%, atingindo US$ 841 milhões, ou US$ 1,17 por ação, em comparação com US$ 455 milhões, ou 63 centavos por ação, no mesmo período do ano passado. A receita cresceu cerca de 9%, subindo de US$ 22,93 bilhões no ano anterior.

Embora a Dell tenha revisado ligeiramente para cima sua projeção de receita para o ano fiscal, entre US$ 95,5 bilhões e US$ 98,5 bilhões, a ação caiu momentaneamente após o anúncio.

A previsão anterior da empresa era de uma receita entre US$ 93,5 bilhões e US$ 97,5 bilhões, um aumento em relação aos US$ 88,4 bilhões do ano passado. Para o trimestre atual, a Dell espera uma receita entre US$ 24 bilhões e US$ 25 bilhões, em linha com a estimativa de US$ 24,6 bilhões dos analistas.

Crescimento impulsionado por demanda de servidores para IA

A Dell tem se destacado como um dos principais fornecedores de servidores capazes de lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial (IA), especialmente aqueles baseados nos chips da Nvidia, à medida que a demanda cresce rapidamente entre os provedores de cloud.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, chegou a destacar o fundador da Dell, Michael Dell, como a pessoa certa para encomendar sistemas que incluam os novos chips da Nvidia.

As vendas da unidade Infrastructure Solutions Group (ISG), que fabrica servidores e sistemas para centros de dados, subiram 38% para US$ 11,65 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 10,44 bilhões.

O destaque foi a receita de Servidores e Redes, que inclui tanto servidores orientados para IA quanto servidores tradicionais. Este segmento gerou US$ 7,76 bilhões em vendas, um aumento anual de 80%, superando as expectativas de US$ 6,37 bilhões.

No entanto, o negócio de armazenamento da Dell, também parte da ISG, teve queda de 5%, atingindo US$ 4 bilhões em vendas.

O Client Solutions Group, focado em PCs e laptops, registrou queda de 4% na Dreceita anual, chegando a US$ 12,41 bilhões. As vendas para consumidores finais caíram 22%, enquanto o segmento empresarial de PCs permaneceu estável, com US$ 10,55 bilhões em vendas.

Durante o trimestre, a Dell destinou US$ 1 bilhão para recompra de ações e dividendos.