Como usar a ferramenta de IA Tactiq para fazer a ata de videochamadas e transcrições automáticas

Além do avanço de chatbots, que facilitam pesquisas, edição e tradução de texto, a inteligência artificial (IA) tem trabalhado com a transcrição de vídeo ou áudio para texto.

Existe uma lista de extensões para navegadores, ferramentas que visam facilitar problemas cotidianos, e que a mais se destaca para o registro de reuniões é a Tactiq. Funciona como uma secretária virtual, que além de registrar todas as falas, faz resumos e prepara email com os principais pontos da conversa e metas definidas para cada participante. Abaixo você confere como usar:

O que é o Tactiq

O Tactiq é uma extensão gratuita que realiza transcrições automáticas de reuniões no Google Meet, Zoom e MS Teams em tempo real, gerando resumos, ações a serem tomadas e pautas para as próximas reuniões através do ChatGPT da OpenAI.

A ferramenta utiliza inteligência artificial generativa para realizar as tarefas prometidas. Especificamente, o Tactiq usa a família de modelos GPT (Generative Pre-trained Transformer), fornecida pela OpenAI.

Os modelos GPT são grandes modelos de linguagem que utilizam técnicas de aprendizado profundo para gerar texto semelhante ao humano.

A extensão também utiliza prompts (instruções que você dá para a inteligência artificial, indicando o que você quer que ela faça ou responda) do ChatGPT para orientar o modelo de IA na geração de respostas complexas.

Outras funcionalidades do Tactiq

Identificar oradores: a extensão cria uma transcrição completa com os nomes dos participantes que falaram;

Análise de engajamento: a ferramenta oferece análises de engajamento para auxiliar a compreensão do nível de envolvimento da equipe durante as reuniões;

Capturas de tela: O Tactiq permite tirar capturas de tela de partes importantes das reuniões.

Transcrições seguras: As transcrições feitas pela ferramentas são armazenadas com segurança e são privadas por padrão.

Como usar o Tactiq

Entre no site do Tactiq e clique no botão de download da extensão;

Abra o Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams e comece uma nova reunião. O Tactiq aparecerá automaticamente assim que ela começar,

A ferramenta transcreverá a reunião em tempo real, capturando todas as palavras faladas e atribuindo-as aos respectivos falantes;

Após a reunião, com a transcrição em mãos, clique no botão "gerar resumo de IA";