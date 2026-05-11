Inteligência Artificial

A corrida dos chips chega ao deserto dos EUA: Arizona quer ser o novo Vale do Silício

A corrida para ampliar a indústria de chips no Arizona promete empregos e desenvolvimento, mas levanta dúvidas sobre água, saúde e para quem os benefícios realmente chegarão

Arizona: estado se prepara para se tornar novo foco para indústria de semicondutores (Getty Images)

Arizona: estado se prepara para se tornar novo foco para indústria de semicondutores (Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13h13.

Por décadas, a economia do estado do Arizona se organizou em torno de atividades primárias como agropecuária, mineração e turismo climático. Esse modelo está sendo varrido por investimentos bilionários na indústria de semicondutores e Phoenix virou o epicentro da transformação tecnológica. Mais de 75 empresas do setor chegaram à região nos últimos 5 anos, atraindo algo em torno de US$ 200 bilhões em capital. Para quem trabalha com desenvolvimento econômico no estado, é a maior virada industrial em gerações.

A região enfrenta resistência para se tornar o equivalente ao Vale do Silício no deserto. A mudança começou a dar os primeiros sinais em duas etapas diferentes. Primeiro, a pandemia de Covid-19 expôs de forma brutal o quanto os Estados Unidos dependiam de chips fabricados no exterior: a escassez paralisou desde montadoras até estoques de videogames.

Depois, veio a disputa geopolítica com a China pela liderança tecnológica, com semicondutores avançados no centro do tabuleiro. Em 2022, o governo de Joe Biden transformou essas preocupações em política pública com a lei CHIPS and Science Act, que destinou US$ 52,7 bilhões para trazer a fabricação de chips de volta ao solo americano.

O Arizona saiu na frente na disputa por esses recursos. A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, diz ter recebido até US$ 6,6 bilhões do programa e comprometeu um investimento total de US$ 165 bilhões no estado, o maior aporte estrangeiro direto da história americana. Já a Intel garantiu, conforme apontou um relatório da empresa, até US$ 7,86 bilhões e anunciou US$ 32 bilhões em expansão local, apostando que a fabricação de processadores de ponta para inteligência artificial pode ser a virada que a empresa precisa depois de anos de tropeços estratégicos.

O que está sendo produzido ali importa além do mercado. Os chips de processo avançado que tanto a TSMC quanto a Intel planejam fabricar em Phoenix estão no centro da disputa tecnológica global; são componentes sem os quais os maiores modelos de IA não funcionam e cuja produção Pequim ainda não domina. Manter essa capacidade produtiva em território americano virou prioridade estratégica de Estado.

Arizona quer ser potência em IA, mas natureza dificulta

A Revolução Industrial, porém, pousou num dos ambientes mais hostis imagináveis para ela. O Arizona é um estado cronicamente árido e, entre as cidades grandes do país, Phoenix é a mais quente de todas. Fábricas de semicondutores são operações extremamente intensivas em água e energia, e a chegada em massa delas pressiona recursos que já estavam no limite.

O consumo hídrico de uma única fábrica da TSMC em operação equivale ao de mais de 14 mil residências por dia. A Intel, que já opera há décadas no estado, também registrou consumo de bilhões de galões em 2024. Ambas as companhias investem em reciclagem e têm metas declaradas de neutralidade hídrica.

A pressão sobre a rede elétrica segue lógica parecida. A combinação de novas fábricas e data centers já puxou os preços de energia para cima na região, e o estado ainda depende majoritariamente de gás natural. O resultado implica em mais emissões, que significam verões mais quentes, que significam mais demanda por ar-condicionado em uma cidade onde o calor é conhecido por dificultar a qualidade de vida.

Empresas tentam desmobilizar resistências com empregos

As promessas de emprego são o argumento mais usado pelas empresas para justificar sua chegada. O setor já emprega dezenas de milhares de pessoas em Phoenix, e projeções do setor apontam para crescimento expressivo de vagas até o fim da década. Universidades e faculdades locais correram para montar programas de formação técnica específicos para a indústria.

Há ainda a questão dos chamados químicos eternos PFAS, que são substâncias consideradas indispensáveis no processo de fabricação de chips e persistentes no organismo e no meio ambiente por décadas. A exposição prolongada está associada a uma série de condições graves de saúde, e o Vale do Silício ainda arrasta o passivo dessa negligência por ser a região com maior concentração de áreas de contaminação prioritária nos EUA. O Arizona, inclusive, tem seu próprio histórico com uma antiga fábrica que deixou uma mancha de poluição alastrada por quilômetros.

Diante de tudo isso, comunidades locais começaram a se organizar. No subúrbio de Peoria, moradores conseguiram pressionar uma empresa parceira da Apple a mudar o local planejado para uma nova fábrica bilionária, afastando-a de áreas residenciais. Na Europa não é diferente: Aragão, no norte da Espanha, virou um dos maiores polos de centros de processamento de dados do continente, apesar do descontentamento de locais. 

Buscando seu lugar ao sol, o Arizona quer ser referência global em semicondutores. A infraestrutura está sendo construída, os investimentos chegaram, os chips estão saindo das linhas de produção. O que ainda está em disputa é o modelo que vai reger a transição e se ele vai funcionar para quem já vivia no deserto antes de as fábricas chegarem.
Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificialEstados Unidos (EUA)

Mais de Inteligência Artificial

Anthropic precisou ensinar o Claude a não agir como vilão de ficção científica

Cansada de freelancers, executiva criou 17 funcionários de IA — incluindo um Steve Jobs virtual

Microsoft entra no centro do julgamento da OpenAI com depoimento de Satya Nadella

Quem quer IA mais rápida? Velhos, doentes e pobres, diz estudo

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Anthropic precisou ensinar o Claude a não agir como vilão de ficção científica

Brasil

Datafolha, Quaest e Gerp: quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

Mercados

B3 vê agro e infraestrutura puxando 'fila de 50 IPOs' após Compass

Um conteúdo Bússola

Opinião: para ser sustentável, moda brasileira precisa de criatividade