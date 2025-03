5 ferramentas para testar se sua ideia pode ser uma startup

Diversas startups surgiram nos últimos anos e criaram produtos com base em inteligência artificial. Mas a situação reversa também já existe. Algumas ferramentas alimentadas por IA auxiliam aspirantes a empreendedor a desenvolver ideias para criar suas próprias startups. Confira abaixo cinco ferramentas de IA que dão feedback sobre negócios e produtos:

1. Validator AI

Com essa ferramenta, o usuário pode digitar sua ideia de negócio e a ferramenta dá um feedback. A IA também gera ideias para startups a partir de informações como em qual indústria a pessoa deseja explorar, quais recursos tem, o problema que deseja resolver e qual o público que pretende atender. Mas para utilizar a ferramenta é preciso fazer uma conta no Validator AI. O objetivo da IA é ajudar a democratizar o empreendedorismo, diz o site.

2. FounderPal

O site conta com a ferramenta de inteligência artificial Idea Validator. Sem necessidade de criar conta, o usuário pode escrever sua ideia de negócio e o público que deseja atender. O feedback da ferramenta conta com uma porcentagem de quão relevante a ideia é. A IA também faz ressalvas, como possível alta concorrência.

O Idea Validator traz uma avaliação para a ideia a partir de diferentes parâmetros, como prioridade, orçamento, consequências e competição.

3. DimeADozen.AI

O site permite que o usuário escreva em uma caixa de texto sua ideia para a startup. Mesmo escrevendo a proposta em português, a ferramenta consegue compreender a mensagem, mas o relatório gerado é em inglês.

A IA traz uma visão geral do negócio e de seu ecossistema de forma gratuita. Mas para ter acesso a itens como riscos em potencial, estratégias de monetização e oportunidades de receita, bem como a pesquisa de mercado com tendências e competição do setor é preciso pagar.

4. Inodash

Após digitar em uma caixa de texto sua ideia de startup, a IA irá retornar o público alvo do negócio e uma análise do mercado. Mas para acessar o restante das informações, é preciso se inscrever no site, que também traz opções pagas de assinaturas.

5. Chatbots de IA

Os já bastante conhecidos chatbots alimentados por IA, como DeepSeek, Gemini e ChatGPT, também conseguem dar feedback a respeito de possíveis ideias para startups. Basta descrever o pedido e a ideia no campo de mensagem. Além disso, os chatbots também viabilizam fazer perguntas logo em seguida a respeito do mesmo tema.