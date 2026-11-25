A inVista Real Estate e seus parceiros concluíram a compra do The Assembly, complexo de seis edifícios em San José, no Vale do Silício, por aproximadamente US$ 300 milhões. A transação é a maior aquisição da história recente da gestora e eleva para mais de US$ 650 milhões o volume alocado no exterior por seus fundadores. O empreendimento está 100% ocupado por três empresas de tecnologia: a fabricante de periféricos Logitech, a companhia de semicondutores e automação Teradyne e a startup de robótica Figure AI. Os contratos são de longo prazo e seguem o modelo atípico, que impõe maiores restrições à rescisão antecipada pelo inquilino.

A tese está menos apoiada na valorização dos escritórios e mais na dificuldade de as empresas transferirem suas operações. Os edifícios abrigam laboratórios, áreas de engenharia e instalações que dependem de infraestrutura elétrica acima do padrão da região.

O The Assembly tem acesso à rede de energia sete vezes superior à média dos imóveis locais e mais que o dobro da capacidade do segundo colocado no mesmo micromercado, segundo a inVista. A disponibilidade se tornou um diferencial no Vale do Silício, onde a concessionária enfrenta restrições para atender a novos pedidos de carga. “Uma empresa de semicondutores ou de robótica dificilmente encontrará outro imóvel na região com capacidade elétrica equivalente”, diz Marcelo Rainho, sócio-fundador da inVista.

Além da oferta limitada de energia, os investimentos feitos pelos próprios inquilinos em laboratórios e equipamentos aumentam o custo de uma eventual mudança. Para a gestora, essa combinação reduz o risco de vacância e dá maior previsibilidade às receitas dos contratos. O perfil é semelhante ao dos chamados imóveis mission critical, instalações cuja estrutura física é necessária para o funcionamento do negócio do locatário. A estratégia ganhou espaço com o avanço de empresas de inteligência artificial, semicondutores e robótica, que precisam manter engenheiros e pesquisadores em laboratórios e não conseguem operar exclusivamente de forma remota.

A Figure AI, uma das inquilinas, desenvolve robôs humanoides e recebeu investimentos de empresas e investidores como Nvidia, Microsoft, OpenAI e Jeff Bezos.

Portfólio nos Estados Unidos

A aquisição amplia a carteira americana da inVista voltada a imóveis com contratos de longo prazo e inquilinos corporativos. A gestora já comprou um complexo de escritórios e inteligência artificial ocupado pela Microsoft, em Redmond, por US$ 235 milhões. O portfólio inclui ainda um edifício corporativo alugado à Amazon, adquirido por US$ 61 milhões, e um complexo de engenharia aeroespacial em Los Angeles, comprado por US$ 36 milhões.

A inVista busca investidores brasileiros de alta renda, family offices e instituições interessados em manter parte do patrimônio em ativos dolarizados. Em vez de concentrar o capital em um único imóvel, a recomendação da gestora é construir uma carteira de cinco a dez ativos, com diversificação geográfica, setorial e de inquilinos.