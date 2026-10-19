Com aquisições no radar, Fleury vê brecha nas dificuldades de rivais para ganhar pacientes
Companhia segue ativa no mercado; próximos investimentos devem se concentrar na rede de laboratórios a+, em São Paulo, na Felipe Mattoso, no Rio de Janeiro, e nas operações de Minas Gerais
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:52.
Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 11:20.
RESUMO ＋
O grupo de medicina diagnóstica Fleury vai aproveitar dificuldades operacionais de concorrentes em São Paulo e Minas Gerais, como a rede Dasa, para atrair pacientes e ampliar relações com médicos. A companhia também aposta em coleta domiciliar, expansão de unidades, serviços lab-to-lab e aquisições pontuais, enquanto prevê reduzir os investimentos orgânicos para cerca de 5% da receita em 2027.
O Fleury vai aproveitar dificuldades operacionais de concorrentes em São Paulo e Minas Gerais, como a Dasa, dona das marcas Alta, Delboni, Lavoisier e Salomão Zoppi, para atrair pacientes e ampliar o relacionamento com médicos. Na avaliação da administração, a queda na satisfação dos clientes de outras redes ajuda a explicar a aceleração do crescimento orgânico da companhia, algo que surpreendeu os próprios executivos.
O movimento se soma à expansão da coleta domiciliar e ao aumento da capacidade das unidades existentes — em alguns casos, o grupo dobrou o tamanho das instalações.
Com a maior parte das ampliações da marca Fleury concluída, os próximos investimentos devem se concentrar na rede de laboratórios a+, em São Paulo, na Felipe Mattoso, no Rio de Janeiro, e nas operações de Minas Gerais, como a recém-adquirida Hermes Pardini.
Segundo motor de crescimento e aquisições pontuais
A administração da executiva Jeane Tsutsui, à frente da operação do Fleury desde 2021, também aposta no crescimento de serviços prestados a outros laboratórios, conhecido como lab-to-lab, após os investimentos recentes na expansão da capacidade.
O lab-to-lab é o serviço de medicina diagnóstica em que um laboratório de análises clínicas terceiriza a realização de exames mais complexos ou de alto volume para um laboratório maior e altamente especializado.
Além disso, o grupo está em fase final de integração da Femme, rede focada em diagnóstico e saúde feminina, adquirida em novembro de 2025 por R$ 207 milhões. No início de outubro, o Fleury concluiu a implantação dos novos sistemas. Entre as iniciativas de eficiência que serão implementadas, até 70% devem ser feitas ainda este ano.
O Fleury também continua avaliando pequenas aquisições, com cheques médios de R$ 50 milhões. Desde 2017, a companhia fez 23 aquisições, com R$ 2,5 bilhões investidos. A mais recente foi a Unilab, comprada por R$ 55 milhões em outubro deste ano. A expectativa é seguir no ritmo de três aquisições, em média, por ano.
Ao mesmo tempo, a proporção da receita destinada a investimentos orgânicas deve continuar caindo. Após ficar em aproximadamente 7% antes da aquisição da Femme, esse percentual já recuou para perto de 6%. Para 2027, o percentual deve ficar em cerca de 5%.
'Perguntas frequentes'
Como o Fleury pretende acelerar o crescimento orgânico? ＋
O Fleury pretende atrair pacientes e ampliar o relacionamento com médicos diante das dificuldades operacionais de concorrentes em São Paulo e Minas Gerais, como a Dasa. Segundo a administração, a queda na satisfação dos clientes de outras redes ajuda a explicar a aceleração do crescimento orgânico da companhia.
Onde o Fleury concentrará os próximos investimentos? ＋
Os próximos investimentos devem se concentrar na rede de laboratórios a+, em São Paulo, na Felipe Mattoso, no Rio de Janeiro, e nas operações de Minas Gerais, como a recém-adquirida Hermes Pardini. A maior parte das ampliações da marca Fleury já foi concluída.
O que é o serviço lab-to-lab do Fleury? ＋
O lab-to-lab permite que laboratórios de análises clínicas terceirizem exames complexos ou de alto volume para um laboratório maior e especializado. A administração de Jeane Tsutsui aposta no avanço desse serviço após os investimentos na expansão da capacidade do Fleury.
Como está a integração da Femme ao Fleury? ＋
A integração da Femme, rede de diagnóstico e saúde feminina adquirida em novembro de 2025 por R$ 207 milhões, está na fase final. O Fleury concluiu a implantação dos novos sistemas no início de outubro e prevê executar ainda este ano até 70% das iniciativas de eficiência.
Qual é a estratégia de aquisições do Fleury? ＋
O Fleury avalia pequenas aquisições, com cheques médios de R$ 50 milhões, e espera manter uma média de três compras por ano. Desde 2017, a companhia fez 23 aquisições e investiu R$ 2,5 bilhões; a mais recente foi a Unilab, comprada por R$ 55 milhões em outubro deste ano.
Quanto da receita do Fleury será destinado a investimentos orgânicos? ＋
A proporção da receita destinada a investimentos orgânicos deve cair para cerca de 5% em 2027. O percentual estava em aproximadamente 7% antes da aquisição da Femme e já recuou para perto de 6%.
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com