A startup brasileira Newell & Simon recebeu um aporte de R$ 20 milhões liderado pela Electric Bear Ventures, fundo comandado por Fábio Palma, para escalar nos próximos três anos a infraestrutura, a equipe e o desenvolvimento tecnológico do Agentic Agency OS (AAOS), plataforma de inteligência artificial voltada às operações de marketing de grandes marcas.

Criado no final de 2025, o sistema nasceu para resolver a fragmentação de dados e ferramentas nas diretorias de marketing. De acordo com Ícaro de Abreu, CEO da Newell & Simon, e profissional com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, com passagens por empresas como IBM, Monks e WPP, "o modelo funciona como uma agência por assinatura em três idiomas e reúne centenas de agentes especializados em produção de conteúdo, ativos, gestão de mídia, conformidade e validação por personas sintéticas".

Em menos de um ano de operação, a plataforma já foi usada por clientes como TikTok, MRV e iFood. “O AAOS nasce para colocar a IA com gestão centralizada na operação das marcas. Nosso objetivo é dar às pessoas criatividade, velocidade, escala e inteligência agêntica para inovar mais e melhor em cada entrega”, afirma o CEO.

Com presença comercial em São Paulo, Nova York, Valência, Düsseldorf e Bangalore, a companhia vai destinar os recursos para acelerar funcionalidades avançadas, lançar um marketplace remunerado para aplicativos de terceiros e consolidar sua expansão internacional.

Para a Electric Bear Ventures, que já investe em empresas de big data e analytics, a operação reforça a tese de que a execução operacional vale mais do que a tecnologia isolada. “Dados e agentes de IA já redesenham a forma como marcas, propaganda e marketing operam. A tecnologia não era o gargalo; o desafio real sempre foi aplicá-la na operação das marcas com governança e eficiência. O AAOS já prova isso na prática”, conclui Fábio Palma, que é cofundador do Distrito, ex-CTO da Africa/DDB e ex-CEO da OneFan, do Grupo SBF.