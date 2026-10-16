Além das roupas: onde a Track & Field quer buscar crescimento

RESUMO ＋ A empresa de vestuário esportivo Track & Field vai priorizar, a partir de 2027, a expansão de negócios já criados em torno do bem-estar, sem abrir novas frentes, afirma o CEO Fernando Tracanella. A estratégia da Track & Field concentra esforços na TFSports, no TFC Food & Market e no TF Mall para ampliar o relacionamento com clientes além da compra de roupas.

A Track & Field quer ocupar mais espaço na rotina dos clientes: na roupa usada para treinar, na inscrição para uma corrida e na alimentação depois do exercício. Para avançar no mercado de bem-estar, a companhia vai concentrar esforços nos negócios que já desenvolveu ao redor do vestuário, afirma Fernando Tracanella, CEO da empresa, em entrevista ao EXAME Insight.

Questionado sobre a abertura de novas frentes a partir de 2027, o executivo diz que a prioridade é amadurecer as operações existentes. Nesse grupo estão a TFSports, plataforma de eventos e aulas esportivas, o TFC Food & Market, de cafés e empórios de alimentação saudável, e o TF Mall, marketplace de artigos esportivos. “Temos muita disciplina em desenvolver o core business e desenvolver esses novos negócios”, afirma. “Tem muito chão pela frente. São negócios que têm tido uma evolução muito grande, mas o foco é realmente nessas verticais que temos hoje.”

A estratégia busca ampliar os pontos de contato com o consumidor para além da compra de roupas. Uma corrida ou uma aula cria uma oportunidade de relacionamento com a marca; o café e o marketplace acrescentam produtos e serviços ligados ao mesmo público.

Segundo Tracanella, essa visão acompanha a empresa desde a década de 1990, quando os fundadores começaram a promover corridas de rua. “A marca deveria ir além do vestuário, mas também oferecer experiências relacionadas a um estilo de vida ativo e saudável”, diz.

Hoje, segundo o executivo, são mais de 4 000 eventos esportivos por ano, com participação da rede de franqueados em mais de 200 cidades. “Isso alimenta a missão corporativa da empresa, que nos guia muito: conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável.

Os resultados mais recentes mostram o alcance dessa estrutura. A TFSports encerrou junho com mais de 1,4 milhão de usuários e realizou 1 282 eventos no segundo trimestre. O aplicativo passou a reunir inscrições, produtos da Track & Field e ofertas das outras operações. No semestre, o volume de vendas do TF Mall cresceu 87,3%; no trimestre, as vendas do TFC avançaram 34,8%.

O tamanho financeiro dessas frentes, porém, ainda é limitado. A receita de eventos e marketplace somou R$ 11,1 milhões, equivalente a 4% do total, e caiu 18,2% na comparação anual. A companhia atribui a queda ao descasamento das receitas de patrocínio e afirma que, em bases comparáveis, haveria crescimento de 13,8%.

O negócio de roupas e a rede de franquias continuam sustentando a expansão. No segundo trimestre de 2026, último balanço divulgado, a receita líquida atingiu R$ 279,7 milhões, alta de 15,5%. O lucro líquido contábil cresceu 9,2%, para R$ 37,1 milhões; o ajustado avançou 8,2%, a R$ 44,3 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 65,6 milhões, com margem de 23,5%.

As vendas ao consumidor, incluindo franquias, chegaram a R$ 493,4 milhões, avanço de 20,7%, com alta de 15,9% nas mesmas lojas. A rede terminou junho com 448 unidades, das quais 390 eram franquias.