Projeto urbano bilionário em São Paulo com desafios de desenvolvimento. A Operação Urbana Consorciada Água Branca, criada em 1995, acumulou mais de R$ 1,5 bilhão em recursos, mas enfrenta estagnação devido a burocracia, custos elevados e falta de interesse do setor imobiliário. Apesar do potencial, a região ainda não se transformou como a vizinha Faria Lima.

Na cidade de São Paulo, poucos projetos urbanísticos tiveram um sucesso tão estrondoso quanto a Operação Urbana Consorciada (OUC) Faria Lima, criada em 1995. O mecanismo é relativamente simples: a Prefeitura delimita um perímetro e vende, em leilões, títulos chamados CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção), que permitem erguer prédios maiores e mais altos do que o zoneamento normalmente autorizaria naquela área. O resultado foi uma transformação radical. Originalmente uma região de bairros residenciais, comércio de pequena escala e galpões, a Faria Lima se tornou um dos principais centros corporativos e financeiros do país. Hoje, terrenos na avenida podem alcançar valores até R$ 35 mil por metro quadrado, sem considerar o potencial adicional de construção. Em agosto de 2025, o último leilão de CEPACs da operação arrecadou R$ 1,6 bilhão para os cofres municipais.

Em uma espécie de efeito dominó, essa transformação também chegou à Água Espraiada, na Zona Sul, onde a Prefeitura implantou outra operação urbana a partir de 2001. A região, que historicamente abrigava favelas e áreas negligenciadas pelo poder público, passou a concentrar grandes escritórios, hotéis e imóveis de alto padrão. Nos leilões de CEPACs realizados no segundo semestre de 2022, a operação arrecadou mais de R$ 570 milhões.

Perímetro da Operação Urbana: além dos limites da OUC Água Branca, a Prefeitura prevê que as intervenções do projeto podem atingir um raio muito maior de bairros (Prefeitura de São Paulo / Divulgação)

Há outra OUC criada nessa época, que, no entanto, não conseguiu vingar da mesma maneira, tendo movimentado apenas R$ 8,2 milhões em seu último leilão de CEPACS, em outubro de 2025. A Operação da Água Branca também nasceu em 1995, como sua irmã rica Faria Lima. Localizada em um antigo eixo industrial, próximo à Marginal Tietê, a OUC já concentrou mais R$ 1,5 bilhão em caixa para que a Prefeitura use na região, mas o projeto anda em ritmo sisífico.

Por que a Água Branca não prosperou?

Considerando o sucesso de outras operações urbanas, ter uma em estado de estagnação leva a questionamentos. Para a secretária municipal de Urbanismo, Elisabete França, o freio está no baixo interesse do setor imobiliário, somado à burocracia e aos processos de aprovação para as intervenções urbanísticas previstas no projeto. “O mercado vai olhar para essa região industrial quando oportunidades em outros locais acabarem", diz.

Já a professora Paula Santoro, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e coordenadora do LabCidade, faz uma ressalva. “Eu não acho que tem baixo interesse do setor imobiliário. Tem baixo interesse em comprar CEPAC, e em fazer prédios de alta renda”, disse.

A diferença entre investir na região e comprar os certificados aparece na experiência de incorporadoras que já atuam no perímetro da operação. A Plano&Plano, que mantém seis empreendimentos na área, com 2,7 mil unidades e cerca de 5,4 mil moradores, afirma que a aquisição de CEPACs representa um custo financeiro adicional ao longo de todo o ciclo de um projeto. “O mercado não deixa de comprar CEPAC só por conta do valor do título, mas porque a equação risco-retorno ainda não justifica a aquisição para todos os projetos”, afirmou Luciana Vieira, superintendente de Incorporação da companhia. A empresa diz que não possui empreendimentos que utilizem CEPACs na OUC Água Branca.

A distinção ajuda a entender por que a região recebeu novos empreendimentos residenciais sem reproduzir a transformação observada na Faria Lima. Parte do mercado encontrou oportunidades na Água Branca sem precisar comprar os certificados, enquanto projetos que dependem de obras de infraestrutura e da reorganização de grandes terrenos continuam enfrentando obstáculos. Outra questão, mencionada por França, é a própria configuração dos terrenos. Na região, marcada pelo passado industrial, as quadras são enormes, com poucas travessas, e o solo contaminado aumenta os custos de construção. Isso dificulta a circulação de pessoas e torna os empreendimentos mais complexos para as incorporadoras. A drenagem também é um dos desafios históricos da operação. As intervenções nos córregos Água Preta e Sumaré estão previstas na legislação desde 1995, mas dependem de obras que vão além dos terrenos onde novos empreendimentos podem ser construídos.

R$ 1,5 bilhão em caixa

A Operação Urbana Água Branca acumula cerca de R$ 1,5 bilhão em saldo, mas os recursos estão divididos entre duas contas vinculadas a legislações diferentes. Segundo os demonstrativos da Prefeitura de São Paulo, até 31 de julho de 2026, o saldo da operação original, instituída em 1995, era de R$ 1,2 bilhão. Já a conta criada com a revisão de 2013 registrava outros R$ 295,4 milhões. Na conta original, as entradas acumuladas somavam R$ 1,499 bilhão. Desse total, R$ 544,9 milhões vieram da outorga onerosa, mecanismo que permite construir acima dos limites básicos de zoneamento mediante pagamento ao poder público. Outros R$ 954,5 milhões correspondiam à receita financeira líquida acumulada pelos recursos. As saídas registradas eram de R$ 299,6 milhões.

Na conta vinculada à lei de 2013, as entradas somavam R$ 318,4 milhões, incluindo R$ 251,7 milhões arrecadados em leilões de CEPACs e R$ 87,2 milhões em receita financeira líquida. O demonstrativo também registra R$ 20,5 milhões em desvinculação de receitas. As saídas acumuladas nessa conta eram de R$ 23,1 milhões. Somadas, as duas contas registravam cerca de R$ 322,7 milhões em saídas até julho de 2026. Entre as despesas estão obras e serviços, projetos de habitação de interesse social, intervenções de drenagem, desapropriações e custos administrativos. Na conta de 2013, também aparecem gastos com o concurso e os projetos de urbanização do subsetor A1.

O saldo, porém, não equivale a um orçamento de livre utilização. Os recursos têm aplicação vinculada às intervenções previstas na legislação da operação urbana, que incluem obras de drenagem, habitação de interesse social, urbanização de favelas e melhorias de infraestrutura. A existência de dinheiro acumulado, portanto, não significa que as obras estejam prontas para execução: cada projeto depende de etapas próprias de planejamento, licenciamento e implantação.

O impasse do setor A1

O subsetor A1, área pública entre as avenidas Marquês de São Vicente e Nicolas Boer e a Marginal Tietê, concentra boa parte dos entraves da OUC. O plano, escolhido em concurso de arquitetura em 2015, prevê moradias de interesse social em prédios de uso misto, parque, passarela sobre o Rio Tietê, Centro Educacional Unificado (CEU), unidade básica de saúde e melhorias de mobilidade. Segundo o LabCidade, cerca de R$ 5 milhões foram gastos desde então com o concurso e os projetos executivos.

Planejamento para o Setor A1: plano da Prefeitura conta com habitação de interesse social, CEU e áreas de lazer (Prefeitura de São Paulo / Divulgação)

A primeira etapa prevê 728 unidades, com prioridade para as famílias das favelas do Sapo e Aldeinha, removidas entre 2007 e 2010. De acordo com Santoro, elas seguem sem moradia definitiva e recebem aluguel social há quase 20 anos. Com o tempo, parte dos moradores mudou de endereço ou morreu, e a Prefeitura precisou atualizar o cadastro. Nem todos compareceram, e o número de famílias cadastradas ainda não chega às 728 unidades previstas. A obra esbarrou em vários obstáculos. A Prefeitura cita a descontaminação do solo e a necessidade de um coletor-tronco solicitado pela Sabesp, que não constava do projeto original. A licença ambiental já foi emitida.

Também há disputas por terrenos públicos. Segundo a Prefeitura, parte da área era um pátio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e já foi desocupada, mas as instalações do órgão que restam no entorno “não vão sair”. Escolas de samba também têm concessões oficiais de terrenos pelo poder público, renovadas ao longo dos anos, e a Prefeitura diz não pretender retirá-las. Apesar dos atrasos, a Prefeitura afirma que o projeto tem avançado. A Secretaria de Urbanismo apresentou o cronograma ao conselho gestor e espera que as primeiras unidades fiquem prontas por volta de 2028. O conjunto do A1 deve ser concluído nos próximos cinco anos, segundo o governo municipal.

Mercado residencial avança e metrô pode mudar o cenário

Para quem circula pela região, a transformação da paisagem nos últimos anos tem sido perceptível. Diversos novos prédios estão sendo construídos atualmente no perímetro da OUC Água Branca, apesar da baixa adesão do mercado aos leilões de CEPACs. Parte significativa desses empreendimentos é voltada à moradia de famílias de renda mais baixa, com participação do programa Minha Casa, Minha Vida. A Plano&Plano aposta nesse movimento e mantém terrenos na região para projetos futuros. Para Luciana Vieira, o crescimento residencial pode estimular a abertura de comércios e serviços e tornar o bairro mais atrativo.

Condomínio Água Branca: empreendimento da Plano&Plano na Rua Achilles Orlando Curtolo está sendo construída com unidades de Habitação de Interesse Social e está disponível para compradores com renda familiar de R$ 4 mil (Plano&Plano / Divulgação)

Santoro, por sua vez, observa que a produção imobiliária paulistana tem se concentrado em unidades residenciais, sobretudo no segmento econômico, enquanto os empreendimentos corporativos dependem de condições específicas e tendem a se concentrar em determinados eixos. Ou seja, tornou-se cada vez menos provável que outras regiões tenham o mesmo destino da Faria Lima, cuja transformação foi impulsionada pela concentração de imóveis comerciais e atividades financeiras.

Outro possível vetor de expansão é a chegada de novas conexões de transporte. A Linha 6-Laranja do metrô e as intervenções na estação Água Branca da CPTM, avaliadas em R$ 1,3 bilhão pelo governo estadual de São Paulo, podem ampliar a acessibilidade e atrair moradores e investidores.