A Expersult Due Diligence, fundada por Willian Moura com experiência em EY e Crowe, é uma nova consultoria especializada em análises detalhadas de empresas durante fusões e aquisições. A empresa atende tanto compradores que avaliam aquisições quanto vendedores que preparam seus negócios para venda. O mercado brasileiro de M&A enfrenta menos transações, mas com maior valor total movimentado em 2026.

Com passagens pela EY e pela Crowe, o executivo Willian Moura lança a Expersult Due Diligence, consultoria especializada na análise de empresas em processos de M&A. A butique vai atuar tanto para investidores que querem avaliar uma aquisição quanto para acionistas que precisam preparar o negócio para uma venda.

A Expersult estreia em um ano de menos transações e mais dinheiro movimentado. De janeiro a outubro, o TTR Data mapeou 1.072 operações no mercado brasileiro, 32% abaixo do mesmo período de 2025. O valor somou R$ 290,8 bilhões, alta de 24%, considerando os negócios que divulgaram cifras, cerca de 44% do total. No primeiro semestre, levantamento da KPMG mostrou que operações acima de R$ 1 bilhão concentraram mais de 85% do valor transacionado. A consultoria vai reunir análises financeiras, contábeis, tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

Quando a análise muda o preço

Uma das frentes é a análise da qualidade dos resultados. A diligência procura identificar quanto do resultado vem da atividade recorrente da empresa e quanto se deve a receitas ou despesas pontuais. Em uma negociação que avalia a operação em seis vezes o Ebitda, por exemplo, retirar R$ 2 milhões de ganhos não recorrentes do cálculo reduz em R$ 12 milhões o valor atribuído ao negócio, mantido o múltiplo.

A revisão também ajuda a definir quanto o vendedor receberá no fechamento. O contrato pode prever ajustes conforme a dívida líquida e o capital de giro entregues ao comprador. Se a empresa chegar ao fechamento com menos capital de giro do que o combinado, por exemplo, o valor pago ao vendedor pode cair. Já um passivo tributário ou trabalhista identificado na análise pode levar as partes a negociar quem arca com a eventual despesa. “A nossa atuação contempla tanto o apoio a investidores e empresas interessadas em aquisições quanto a preparação de negócios para estes processos. Assim, a ideia é sempre auxiliar empresários e acionistas na identificação antecipada de riscos e fragilidades contábeis e financeiras”, diz Moura.