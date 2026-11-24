A Axxon Group, gestora brasileira de private equity, está negociando com investidores para seu quarto fundo, com meta de US$ 300 milhões até 2028. A indústria global de private equity enfrenta queda na captação, mas a Axxon mantém foco em adquirir empresas brasileiras de médio porte. A gestora também está montando seu primeiro club deal para comprar centros de pesquisa clínica.

A gestora brasileira de private equity Axxon Group está em conversas com investidores americanos e institucionais brasileiros para estruturar seu quarto fundo. A expectativa é levantar cerca de US$ 300 milhões e lançar o veículo até 2028. As conversas começaram há mais de um ano.

Fundada em 2001, a Axxon investe em empresas brasileiras de médio porte. O fechamento de seu terceiro fundo foi anunciado em outubro de 2015, com US$ 400 milhões em compromissos de investidores, acima da meta original de US$ 350 milhões. O veículo atraiu fundos de pensão, fundações e outros investidores da América do Norte, da Europa e da América Latina. A meta em discussão para o quarto fundo é 25% menor que o valor anunciado no fechamento do anterior.

A Axxon volta a conversar com investidores num momento em que a indústria global de private equity tem dificuldade para transformar participações em caixa. O volume financeiro das saídas voltou a crescer em 2025, puxado por grandes transações, mas a recuperação foi desigual. Segundo a Bain & Company, a captação global dos fundos de buyout, voltados à aquisição de controle, caiu 16% no ano.

A tese do quarto fundo é a mesma que levou a Axxon a construir um portfólio de R$ 1,7 bilhão. A gestora busca adquirir o controle de empresas brasileiras de médio porte, com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 600 milhões. O cheque médio previsto é de cerca de US$ 40 milhões por investimento. A Axxon possui participações relevantes na Usaflex, de calçados femininos, na Sistac, de manutenção de plataformas de petróleo, e na Alper Seguros, entre outras.

Quando falta capital, sobra criatividade

Em meio à dificuldade de captar para um novo fundo, a Axxon está montando seu primeiro club deal. A gestora reúne investidores para uma tese específica: comprar centros independentes de pesquisa clínica no Brasil e integrá-los em uma rede capaz de atender grandes farmacêuticas. A ideia é reunir cerca de dez unidades em cinco anos. Os centros recrutam pacientes e conduzem os estudos que ajudam as farmacêuticas a avaliar a segurança e a eficácia de novos medicamentos.