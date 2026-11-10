A 'Doutrina Monroe 2.0': por que Wall Street vê uma nova oportunidade para o Brasil

A matéria analisa como a crescente competição entre EUA e China na América Latina pode criar oportunidades para o Brasil, especialmente no acesso a capital e tecnologia americanos. Apesar do otimismo com o interesse estrangeiro, o artigo destaca a necessidade de resolver os desafios fiscais do país para atrair investimentos permanentes.

A disputa por influência entre Estados Unidos e China na América Latina pode abrir uma nova janela de oportunidades para o Brasil. Na avaliação de Alejo Czerwonko, diretor de investimentos para mercados emergentes do UBS Global Wealth Management, Washington está retomando uma estratégia de aproximação com a região que deve sobreviver ao governo de Donald Trump. O movimento, que ele classificou como uma espécie de "Doutrina Monroe 2.0", pode ampliar o acesso das empresas brasileiras ao capital e à tecnologia americanos. "Nos últimos dois anos, os Estados Unidos deram mais atenção à América Latina, do ponto de vista de políticas públicas, do que em qualquer momento dos últimos 25 anos", afirmou Czerwonko durante painel do Global Dialogues São Paulo, realizado pelo Milken Institute, em São Paulo, na segunda-feira, 9. "Estamos recebendo atenção, estamos recebendo recursos, e precisamos, como representantes do setor privado, ajudar a continuar construindo essas pontes."

A referência à Doutrina Monroe não é casual. Formulada em 1823, durante o governo do presidente James Monroe, a política americana defendia a oposição dos Estados Unidos a novas intervenções coloniais europeias nas Américas. Ao longo dos séculos XIX e XX, passou também a servir de justificativa para a expansão da influência de Washington sobre os países latino-americanos.

Na interpretação de Czerwonko, uma nova versão dessa estratégia está em curso, agora em um ambiente de competição econômica, tecnológica e geopolítica com a China. A diferença é que, para o Brasil, a aproximação com os americanos não precisaria significar um afastamento de Pequim. "Temos relações profundas com a China, e isso é bem-vindo. Mas esta é uma oportunidade para equilibrar essas relações e aproveitar o que os Estados Unidos têm de melhor a oferecer em termos de capital e conhecimento", afirmou.

O executivo acredita que a mudança na política americana tem caráter estrutural, e não apenas eleitoral. "Na minha visão, essa Doutrina Monroe 2.0 vai sobreviver ao mandato de Trump e se estender à próxima administração americana, seja qual for."

A avaliação ganha relevância porque o Brasil ocupa uma posição particular nessa disputa. A China é o principal destino das exportações brasileiras, com destaque para soja, minério de ferro e petróleo, enquanto os Estados Unidos seguem como um dos principais parceiros comerciais e fontes de investimento direto no país. A economia brasileira também reúne ativos considerados estratégicos pelas duas potências, como minerais críticos, energia, alimentos e infraestrutura digital.

Para Czerwonko, essas características tornam o país especialmente relevante em um mundo que deixou de organizar suas relações econômicas apenas em torno de eficiência e custos. "Estamos em um mundo novo, multipolar, tenso e fragmentado", disse. "Todos estão prestando mais atenção à segurança, seja energética, alimentar, tecnológica ou financeira. Em cada uma dessas áreas, o Brasil oferece respostas parciais às ansiedades globais."

O problema brasileiro continua sendo fiscal

Apesar do otimismo com o interesse americano, Czerwonko não deixou de apontar o principal obstáculo para que o Brasil receba uma parcela maior dos investimentos internacionais: a deterioração das contas públicas.

Na avaliação do executivo, os investidores globais ainda enxergam o Brasil como uma combinação de oportunidade de curto prazo e aposta de longo prazo. O país oferece ativos estratégicos, mas o risco fiscal dificulta a transformação desse interesse em investimentos permanentes. "Há uma boa notícia: o mundo precisa do que o Brasil tem a oferecer. A má notícia é que o Brasil enfrenta um grave desafio de sustentabilidade fiscal", afirmou.

Czerwonko citou uma dívida pública equivalente a cerca de 80% do PIB, um déficit de 10% do produto e juros entre 14% e 15% ao ano como sinais de que o país precisa agir. "Não é preciso ser um especialista do FMI em sustentabilidade para concluir que isso não é bom e que alguma coisa precisa ser feita com urgência", disse.

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva também entrou na discussão. Para Czerwonko, o reconhecimento dos problemas fiscais pelo presidente é apenas o início de um processo que precisará ser acompanhado por medidas concretas. Segundo ele, o governo terá de apresentar um plano detalhado de consolidação fiscal e, sobretudo, demonstrar capacidade política para aprová-lo em um Congresso que descreveu como hostil.

O executivo vê uma assimetria entre os riscos e as oportunidades dos ativos brasileiros. Segundo sua avaliação, as ações do país são negociadas a aproximadamente oito vezes o lucro, múltiplo que considera baixo em comparação com outros mercados emergentes e desenvolvidos. "Se conseguirmos direcionar os desafios macroeconômicos, ainda que modestamente, na direção correta, teremos um mundo de oportunidades pela frente", afirmou.

O ambiente internacional, segundo ele, também joga a favor do Brasil. Preços mais elevados de commodities e maior disponibilidade de recursos globais criam condições favoráveis aos mercados emergentes. Mas esse cenário não elimina a necessidade de ajustes domésticos.

B3 vê capital estrangeiro pronto para voltar

O debate sobre o potencial brasileiro também mobilizou Christian Egan, CEO da B3, que destacou a infraestrutura do mercado de capitais como uma vantagem competitiva do país. Segundo ele, aproximadamente 50% dos fluxos negociados na bolsa brasileira têm origem em investidores estrangeiros. Em outubro, período marcado pela volatilidade associada ao ciclo eleitoral, essa participação chegou perto de 60%.

A B3 é a quinta maior bolsa de derivativos do mundo. Os contratos futuros de juros brasileiros estão entre os mais negociados globalmente, o que demonstra a capacidade da infraestrutura financeira nacional de receber recursos internacionais. "Sem sustentabilidade fiscal, não veremos esse capital de longo prazo retornar ao Brasil", afirmou Egan.

O executivo também apontou uma diferença relevante entre os mercados acionários brasileiro e chileno. Segundo ele, o valor de mercado das empresas listadas na bolsa chilena representa aproximadamente 130% do PIB do país. No Brasil, essa relação não chega a 40%.

Egan chamou atenção para a redução do número de empresas listadas no Brasil e para a dificuldade de realizar novas ofertas públicas de ações. Além das condições macroeconômicas, citou a concorrência com o mercado americano, que oferece estruturas de listagem mais flexíveis para fundadores interessados em preservar o controle de suas companhias. "Temos visto muito mais empresas saindo do Brasil do que ficando listadas aqui ou fazendo novos IPOs", afirmou.

Na avaliação do CEO da B3, o setor privado precisa participar mais ativamente das discussões com reguladores e legisladores para melhorar o ambiente de investimentos. A própria bolsa, disse, pretende contribuir para a revisão de regras que tornem o mercado brasileiro mais competitivo.

O executivo também destacou o potencial de expansão do mercado de crédito. Segundo ele, mudanças regulatórias previstas para entrar em vigor a partir de 2027, especialmente no registro de recebíveis comerciais, poderão ampliar a concorrência e facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a financiamento fora do sistema bancário tradicional.

Juros elevados dificultam investimentos de longo prazo

A combinação de juros elevados e incerteza fiscal também afeta a alocação de recursos dos investidores institucionais. Ângela Assis, presidente da Brasilprev, afirmou que aproximadamente 80% dos recursos da indústria de previdência estão concentrados em renda fixa e títulos públicos. O mercado brasileiro de previdência complementar, considerando os segmentos aberto e fechado, reúne cerca de R$ 3,4 trilhões. A concentração decorre tanto dos juros elevados quanto do perfil conservador dos investidores brasileiros. "Com 10% de taxa de juros, é muito difícil convencer o investidor a ter um olhar de longo prazo", afirmou.

A executiva também destacou o envelhecimento acelerado da população brasileira como um desafio para o desenvolvimento do mercado de capitais. Segundo ela, o Brasil levou aproximadamente 20 anos para dobrar sua população acima de 60 anos, processo que, na França, ocorreu ao longo de um século.

O crescimento da poupança previdenciária, afirmou, pode ajudar a financiar investimentos em infraestrutura e outros projetos de longo prazo. Ângela defendeu a ampliação dos incentivos para que pequenas e médias empresas ofereçam planos de previdência aos funcionários. Segundo ela, países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido conseguiram formar grandes volumes de poupança previdenciária com a participação das empresas.

egundo ela, no Brasil, os R$ 3,4 trilhões da indústria representam cerca de 26% do PIB. Em algumas economias desenvolvidas, essa relação supera 100%.

Votorantim mantém investimentos, mas exige retornos maiores

Para João Velloso Filho, conselheiro da Hejoassu, holding controladora da Votorantim, a perspectiva é diferente. Com mais de um século de investimentos no Brasil, o grupo consegue atravessar ciclos econômicos sem precisar acelerar a venda de ativos ou a realização de novos negócios.

A consequência dos juros elevados é um critério mais rigoroso para aprovar investimentos. Com retornos exigidos maiores, menos projetos conseguem superar a barreira de rentabilidade estabelecida pelo grupo. "Não estamos tentando acertar o momento da economia. Estamos olhando para investimentos capazes de criar portfólios para gerações, pensando nos próximos dez ou vinte anos", afirmou.

Velloso Filho destacou que a estrutura de capital permanente da Votorantim permite esperar por oportunidades sem a pressão de fundos de investimento que precisam devolver recursos aos cotistas em prazos determinados. Nos últimos cinco anos, afirmou, o grupo investiu em setores como infraestrutura e saúde, mesmo em períodos de juros próximos de 15% ao ano. Também realizou desinvestimentos, ajustando a composição de seu portfólio. "Podemos conviver com a incerteza, tolerar a volatilidade, e é isso que temos feito", disse.