Para a CEO da PepsiCo, Brasil é protagonista em inovação e região mantém estabilidade



RESUMO ＋

Athina Kanioura, CEO para a América Latina da PepsiCo, destacou que a região superou o estigma da volatilidade para se consolidar como um polo estável de crescimento e inovação no cenário global. Impulsionada por laços comerciais consolidados, alta exigência digital e mercados como Brasil e México, a região tem servido de laboratório para tecnologias industriais de ponta — incluindo testes pioneiros com robôs humanoides —, embora sua consolidação plena ainda exija avanços estruturais em conectividade e previsibilidade regulatória para atrair investimentos perenes.

A América Latina deixou de ser vista como um território de incertezas para se consolidar como um polo de estabilidade, inovação e crescimento consistente no cenário geopolítico e econômico ocidental. A avaliação foi um dos pontos centrais da participação de Athina Kanioura, CEO para a América Latina e Global Chief Strategy & Transformation Officer da PepsiCo, durante o TIME Impact Dinner, realizado na sexta-feira, 6.

O evento reuniu líderes de negócios e especialistas em tecnologia no Palácio Tangará, em São Paulo. Em meio a uma capital paulista movimentada pelos preparativos para o fim de semana da Fórmula 1, o encontro serviu de palco para debater o papel estratégico da região na economia global. Para Kanioura, a interdependência entre os Estados Unidos e a América Latina, estendendo-se do Brasil ao México, vive um momento de profunda maturidade.

Segundo a executiva, o avanço é sustentado por economias estáveis após recentes ciclos eleitorais em que a democracia prevaleceu, além de novos acordos comerciais e laços estreitados com o Mercosul, a Europa, a China e os Estados Unidos. "Vemos a América Latina crescer no ritmo mais rápido em todo o mundo", pontuoucdurante o debate. "Os tempos em que a região era considerada volátil, sem certeza se íamos investir ou não, ficaram para trás, e o ecossistema global, tanto geopolítico quanto econômico, passa a enxergá-la como uma força muito estável."

No comando da estratégia global de tecnologia da companhia, a CEO destacou como a região tem servido de laboratório para a construção de cadeias de suprimento resilientes e circulares. Com a transformação digital remodelando a manufatura, o setor industrial enfrenta desafios estruturais severos, como reformas laborais na América Latina e altas expressivas no salário mínimo que chegaram a cerca de 300% na última década.

"A América Latina é o primeiro lugar a testar a primeira geração de humanoides da PepsiCo. Testamos aqui e na China", revelou a CEO, enfatizando que o ecossistema local abriga um robusto programa de inovação voltado a reinventar a fabricação e a circulação de mercadorias.

De acordo com Kanioura, existe uma demanda latente, capitaneada sobretudo pelo Brasil e pelo México, para comprovar globalmente que soluções inovadoras podem nascer na própria região.

Apesar do otimismo, o painel também abordou os gargalos que ainda precisam ser superados. Kanioura ponderou que, embora a região não sofra com escassez geral de recursos ou falta de resiliência, a consolidação tecnológica plena depende de saltos estruturais em centros de dados e redes de conectividade.

Enquanto o Brasil se sobressai pelo tamanho de seu mercado e matriz energética, outras praças ainda enfrentam impasses regulatórios e operacionais. Para que o capital estrangeiro — seja oriundo dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia — flua de maneira perene, a executiva reforçou a urgência de assegurar previsibilidade regulatória e condições macroeconômicas sólidas.

"Precisamos que as condições sejam boas", concluiu Kanioura, reiterando que o alinhamento entre estabilidade institucional e investimentos em infraestrutura é o único caminho para que a América Latina cumpra integralmente o seu vasto potencial no próximo capítulo da economia global.

'Perguntas frequentes'

Como a América Latina mudou sua percepção no cenário global segundo a PepsiCo?＋ A região deixou de ser tratada como um território de incertezas e volatilidade para se consolidar como um polo estável de inovação e crescimento consistente, impulsionada por democracias consolidadas e novos acordos comerciais globais.

De que maneira a América Latina atua na estratégia tecnológica global da companhia?＋ A região tem funcionado como um laboratório avançado para a construção de cadeias de suprimento resilientes, sendo o primeiro local a testar a primeira geração de robôs humanoides da empresa, além de liderar projetos de manufatura inteligente.