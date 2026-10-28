Com Podpah e estratégia para a geração Z, Chevrolet anuncia coleção inédita com a BAW

RESUMO ＋ A montadora Chevrolet e a marca de streetwear BAW lançam em 28 de outubro a segunda coleção BAW Racing by Chevrolet Motorsports, criada para aproximar a empresa das gerações Z e Alpha. A ação com o podcast Podpah terá apresentação em episódio especial e uma pop-up store itinerante nas finais da Stock Car e da NASCAR em quatro cidades.

Com o objetivo de aproximar-se das gerações Z e Alpha, a Chevrolet uniu forças com a marca de streetwear BAW para o lançamento de sua segunda coleção inspirada no universo do automobilismo. Com estreia marcada para este 28 de outubro, a novidade chega ao mercado por meio de uma ação multiplataforma em parceria com o Podpah, integrando entretenimento, moda e esporte a motor para dialogar diretamente com as novas gerações.

Como explica Gustavo Aguiar, CMO da General Motors América do Sul, o objetivo é expandir fronteiras: "estamos explorando três frentes: levar a Chevrolet a audiências que não necessariamente acompanham os lançamentos de veículos, aproximar a marca de jovens das novas gerações conectados ao streetwear, aos podcasts e à cultura urbana, além de transformar todo o legado da Chevrolet no automobilismo em ativo de engajamento e lembrança de marca".

A apresentação oficial da coleção BAW Racing by Chevrolet Motorsports acontece durante a gravação de um episódio especial no complexo do Podpah, nesta semana, reunindo cerca de 50 convidados e contando com a participação dos apresentadores Igão e Mítico, além de um squad de pilotos e influenciadores. Para o executivo, a iniciativa reflete a necessidade de repensar ferramentas tradicionais diante de um mercado automotivo cada vez mais competitivo, onde a chegada de novas opções exige olhar para a história e dialogar com múltiplos interesses atuais.

"Parcerias como essa ajudam a traduzir a essência da montadora para públicos que valorizam o aspecto vintage e a modernidade; a BAW tem a cabeça criativa alinhada com os valores da Chevrolet, compreendendo o esporte a motor e respeitando tanto a marca quanto o seu público". Ele também ressalta o bom momento das pistas, lembrando que todo o setor "se beneficiou da aceleração da Fórmula 1, que serve como um grande laboratório e pista de teste de visibilidade".

Além da presença no e-commerce da BAW, a estratégia de lançamento inclui uma pop up store itinerante que percorrerá as finais da Stock Car e da NASCAR pelo país, passando por Chapecó, Porto Alegre, Brasília e São Paulo. Com essa imersão direta nos autódromos e a aposta em novos canais de comunicação, a montadora busca consolidar uma conexão duradoura para além do momento transacional da compra.

"Moda é um dos termômetros mais honestos de relevância. Quando alguém escolhe vestir uma marca, está dizendo que ela faz parte de quem é. Queremos que a coleção BAW Racing by Chevrolet Motorsports seja um símbolo de pertencimento para quem vive o automobilismo dentro e fora das pistas e mais um passo de uma Chevrolet que quer estar onde a cultura acontece", conclui Gustavo Aguiar.