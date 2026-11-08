ESG também é funding: como a agenda pode ampliar o acesso a capital internacional

A agenda ESG não se limita a questões de sustentabilidade e reputação; ela também abre portas para o acesso a capital internacional. Investidores como fundos privados, bancos de desenvolvimento e agências multilaterais oferecem financiamento estruturado e equity para empresas com critérios ambientais, sociais e de governança. Isso pode trazer benefícios como taxas competitivas, prazos longos e moedas fortes, especialmente para empresas exportadoras ou com receita em dólar.

Quando se fala em ESG, a discussão empresarial ainda costuma ficar concentrada em reputação, governança, metas ambientais e relatórios de sustentabilidade. Mas existe uma dimensão financeira dessa agenda que ainda é pouco explorada no Brasil: o acesso a capital internacional direcionado a empresas e iniciativas aderentes a critérios ambientais, sociais e de governança.

Fundos privados, bancos de desenvolvimento, agências multilaterais, instituições ligadas a governos, fundos soberanos e outros investidores administram recursos com mandatos específicos para essa agenda. Em grande parte dos casos, esse capital chega por meio de crédito estruturado; em menor escala, também aparece em operações de equity.

Esse capital não está restrito a negócios que tenham sustentabilidade como atividade principal. Eficiência energética, redução de emissões e resíduos, uso responsável de recursos naturais, bioinsumos, economia circular, tratamento de águas, inclusão financeira, redução de desigualdades sociais, econômicas ou de gênero, suporte a comunidades ou públicos desabastecidos e habitação social são exemplos de atributos que podem colocar uma companhia dentro do mandato desses investidores.

Muitas empresas, portanto, já possuem uma agenda ESG relevante sem perceber que ela também pode ampliar suas alternativas de capital.

Benefícios

A diferença não está apenas na taxa, que costumam ser competitivas. Prazos longos, perfil de amortização, carência e flexibilidade da estrutura também costumam ser atributos importantes dessas operações.

Outro aspecto relevante é a moeda: os investidores internacionais conseguem oferecer recursos em dólar ou euro, com horizontes mais longos do que os encontrados em linhas tradicionais de curto prazo como ACCs. Para empresas que exportam ou tem parte de sua receita dolarizada, essa combinação pode ser especialmente eficiente, reduzindo o descasamento cambial e ficando com uma dívida longa e mais barata.

O desafio é o enquadramento

Não existe, porém, um único mercado de capital ESG. Cada instituição trabalha com critérios próprios de setor, geografia, porte, ticket, moeda e impacto esperado. Por isso, acessar esse capital depende menos de um rótulo e mais da capacidade de demonstrar aderência a um mandato específico.

O Brasil reúne condições particularmente favoráveis para essa discussão: uma base industrial relevante, agronegócio de alcance global, empresas exportadoras e negócios com iniciativas ambientais e sociais já integradas à operação. Em muitos casos, a oportunidade não está em criar uma agenda nova, mas em compreender se aquilo que a empresa já faz também pode ser traduzido em acesso a capital.

ESG também é uma decisão financeira

Durante muito tempo, ESG entrou na pauta das empresas principalmente como uma discussão de sustentabilidade, reputação e gestão de riscos. Essa visão continua válida, mas está incompleta quando ignora o efeito que determinados atributos ambientais, sociais e de governança podem ter sobre as alternativas de financiamento de uma companhia.

Para empresários e CFOs, a pergunta passa a ser objetiva: além das fontes tradicionais, existem investidores internacionais cujo mandato é compatível com o perfil da empresa e capazes de oferecer uma estrutura de capital mais eficiente?

Para algumas companhias brasileiras, especialmente aquelas que combinam uma agenda ESG consistente com geração de receita em moeda forte, essa resposta pode mudar de forma relevante a equação do funding. ESG, nesse contexto, deixa de ser apenas uma pauta corporativa e passa a fazer parte da estratégia financeira da empresa.